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信立攻漲停 午盤委買單仍有1,987張

2018-03-15 13:16經濟日報 記者徐念慈╱即時報導

信立（4303）昨（14）日公告股利政策，現金股利達30元，股票股利達25元，合計股利達55元，帶動今（15）日開盤即攻漲停165元，市場追價踴躍，即便午盤時委買單仍有1,987張。

以信立目前漲停價換算，現金殖利率仍高達15%。觀察信立股本僅2億，本次發放現金股利達6億元，股票股利達5萬張，出手十分大手筆。主因在於去年處分中國子公司手入，帳上現金充足。

進一步檢視信立財報狀況，觀察信立現金占資產的比重，2016年第3季現金比重僅占4.22%到2017年現金比重高達22.49%，且固定資產占比從2016年第3季的44.54至今年第3季下滑至19.84%，現金確實主要來自售出固定資產回報。

雖然手中現金多，不過，觀察信立去年前三季獲利狀況，信立去年第1季營益率由正轉負成-0.11%，至第3季營益衰退至-14.46%，顯示本業獲利能力逐漸下滑。在業外處分利益下，才讓去年第3季每股稅後盈餘高達17.05元。

針對高配息但本業衰退的相關公司，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，投資人要賺股利前，最好還是優先選擇本業獲利穩定、配息長期穩定的公司，若公司本業表現持續不理想，未來填息機率較低，高現金殖利率題材就也會消失。

股利配息

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