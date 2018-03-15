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高殖利率題材激勵 盛餘領鋼鐵股走揚

2018-03-15 11:21經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

盛餘（2029）宣布每股股利1.75元，股價早盤開高走高，由於現金殖利率超過6%吸引買盤；去年獲利佳的大成鋼（2027）、大國鋼（8415）與青鋼（8930）盤中股價也同步上揚，高殖利率股題材在鋼鐵類股也逐漸發酵中。

盛餘配股的殖利率高過6%之下，市場敏感買盤立即在今（15）日追價大成鋼、大國鋼及青鋼等股，因大成鋼等股的去年度獲利甚佳，配股水準受到市場投資人樂觀期待；以去年前三季每股獲利來看，大成鋼1.04元年增7.6倍、大國鋼1.04元年增1.53倍、青鋼2.72元年增5.97倍，如再加計第4季業績，全年度獲利成長幅度驚人，對股利配發也相對可樂觀期待。

不過，券商人士表示，投資高殖利率股需要留意其業績展望及股價水準，因為殖利率計算公式是以股利及股價為基準，如果配股佳而股價過高，也不會形成高殖利率。

此外，雖然目前為高殖利率，但如果獲利來自出售土地資產或投資股權，很可能今年度配高股利後，未來業績沒成長就部會激勵股價再走高，未來股利也未必再有高配股了。

券商人士表示，台股殖利率是吸引國際資金進入的重要原因之一，目前個股殖利率如在6%以上，即可列入高殖利族群，但最好是過去三年在股利配發宣布前，也一直維持這水準，未來公司基本面展望也不錯，這類股票才具中期持有價值，否則以短線視之，靈活操作為宜。

高殖利率股利配股

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