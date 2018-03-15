就市論勢／AI供應鏈 迎作夢行情

2018-03-15 00:06 經濟日報 施亭薇（第一金中概平衡基金經理人）



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盤勢分析

美國2月薪資增幅與CPI數據增長放緩，通膨警報解除，讓投資人大鬆一口氣，美股本周展開強勢反彈，帶動台股同步走揚，周二攻上11,095點，幾乎完全收復2月初以來下跌缺口。短線多方勢力再度抬頭，在基本面支撐下，台股後市偏多格局不變，但仍要提防漲多修正的波動風險。

過去一個月來，市場預期美國今年恐升息四次的傳言不斷，但隨2月經濟數據陸續出爐，通膨壓力有減緩跡象。事實上，雖然聯準會開始縮表並緩升息，新任主席鮑威爾立場一貫性的偏鴿，因此今年全球資金寬鬆環境不致出現太大改變。

全球主要國家今年經濟增長穩健，延續多頭走勢，有利台股表現。台股歷經2月閃崩，3月指數呈V型反轉，月中突破11,000點大關，隨時有創高機會。技術面，多頭架構確立，各天期均線也翻揚居多，有利多方表態。 施亭薇選AI供應鏈 圖／經濟日報提供 分享 facebook

投資建議

操作上，看好AI機器人、矽晶圓、5G、雲端網通、電動車、塑化及金融等，預料市場趨勢明確，成長潛力大、營運動能強勁，今年都會有不錯績效表現。

研究機構Statista預估，未來五至十年，全球AI年複合成長率可達52%，不僅如此，AI串連各大產業，與交通、金融、醫療、服務、家電等各領域結合，創造電動車、金融科技、智能理財、智慧醫療、語音助理及清潔機器人等，應有盡有，也為台股供應鏈掀起作夢行情。

因為AI機器人需求高速晶片運算，上游半導體產業包括無塵室、設備材料、矽晶圓、IC設計等，都優先受惠；其次是中下游的關鍵零組件，如滾珠軸承、線性滑軌等精密元件，供應吃緊。機器間的溝通、學習，還加深對網路、雲端大數據應用的依賴，拉動網通晶片、天線、小型基地台等設備需求，投資價值浮現。