美股下挫 台股開盤下跌31.9點

2018-03-14 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 川普總統川普開除國務卿提勒森，並提名中情局局長蓬佩奧接任，此震撼彈衝擊昨日美股四大指數收盤均告下挫，影響所及，今日台股以下跌31.9點的11,063.73點開出，以台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）為主的蘋概三雄，早盤均以跌勢低盤開出，短線將測11,000點整數關卡支撐。

八大類股今日早盤表現全數下挫，其中以科技股的跌幅較大，而昨日已休息一天的金融股，早盤也跟著大盤下跌，被市場引為外資在金融股的多空指標金控雙雄富邦金（2881）與國泰金（2882），因受美國銀行、花旗集團、美國運通等金融股下跌拖累，導致國內金控股也是以低盤開出，不過，金控雙雄抗跌力道相對為強，為後市可能搏出反彈契機。

受到美國科技股那斯達克指數下跌77點或1.02%衝擊，蘋果、應用材料、亞馬遜、阿里巴巴、谷歌與通用汽車等重量級指標性股全數下跌下，也波及近來表現強勁的台積電、大立光與鴻海等蘋概股走勢。

不過，在大型外資概念股拉回之際，盤面上的中小型股明安（8938）、威盛（2388）、互億（6172）、無敵（8201）、翔耀（2438）、建達（6118）、上揚（6222）、金麗科（3228）等，紛紛竄出攀高，早盤即攻頂漲停或有逾8%的驚人漲幅，為今日盤面強勢焦點。