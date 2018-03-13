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聯強去年EPS 3.67元 現金股息2.2元

2018-03-13 17:27經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

聯強（2347）今（13）日公布去年財報，年營收3,642億元，年增6.3%；稅後純益61.14億元，比前年大幅成長22.9%，換算每股稅後純益（EPS） 3.67元，創五年來最佳獲利成績。

聯強董事會今日也通過每股配發現金股息2.2元，股利配發率約六成，以聯強收盤股價39.05元換算，現金殖利率5.6%。

聯強財報

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