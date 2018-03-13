法人預期 台新今年股利發放1元以上

2018-03-13 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台新金控今天（13日）舉行法說會。台新金控總經理林維俊表示，若美國聯準會升息1碼（0.25%，25個基本點bp），在資產負債不變情況下，對台新銀行影響，是增加1700萬台幣，他說，升息對金融業影響「正向」。

法人也關切今年股息配發率？林維俊表示，股利政策與去年差不多，但要董事會通過，他說，過去台新金控配發股利，55%是現金股利、45%是股票股利，今年仍應維繫同樣政策，考量巴塞爾規範，他說，台新金在、明2019年之前，「不會全數發現金股利」。台新金去年股利發放合計0.95元，法人預期，今年台新股利發放應有1元以上水準。

法人在會中還關切美國升息對金融業影響，此外，台新銀行「淨利差（NIM）」在去、2017年第4季為1.35%，但較第3季的1.38%減少0.03個百分點。

林維俊表示，升息對金融業有正面影響，假設今天資產負債完全不變，美元升息1碼，對台新是增加1700萬台幣。去年第4季利差下降，主因部分大型企業和OBU（國際金融業務分行）營運周轉金減少，且台幣放款競爭激烈、利率也下跌，但若美國持續升息，台新今年「淨利差」有望增加3、5個基本點。

至於外傳因應寶佳投資，台新金董事會席次將自9席降至7席。林維俊表示，董事會席次，是董事會職權，要董事會通過才定案，經營團隊把公司經營好，向投資大眾交代，他不清楚董事會席次會否做任何調整。

林維俊還表示，至於彰銀股權爭議案目前沒有新的進度，自從財政部上訴到最高法院後，最高法院雖分案處理這個案件，但目前仍在文件補充階段，沒有其他進度。另外台新對今年景氣看法「審慎樂觀」，林維俊說，目前看來一切發展都很平穩，沒有太奇怪的跡象，但會注意看有沒有黑天鵝發生，樂觀期待，謹慎應對。