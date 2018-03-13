親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

法人預期 台新今年股利發放1元以上

2018-03-13 15:14聯合報 記者孫中英╱即時報導

台新金控今天（13日）舉行法說會。台新金控總經理林維俊表示，若美國聯準會升息1碼（0.25%，25個基本點bp），在資產負債不變情況下，對台新銀行影響，是增加1700萬台幣，他說，升息對金融業影響「正向」。

法人也關切今年股息配發率？林維俊表示，股利政策與去年差不多，但要董事會通過，他說，過去台新金控配發股利，55%是現金股利、45%是股票股利，今年仍應維繫同樣政策，考量巴塞爾規範，他說，台新金在、明2019年之前，「不會全數發現金股利」。台新金去年股利發放合計0.95元，法人預期，今年台新股利發放應有1元以上水準。

法人在會中還關切美國升息對金融業影響，此外，台新銀行「淨利差（NIM）」在去、2017年第4季為1.35%，但較第3季的1.38%減少0.03個百分點。

林維俊表示，升息對金融業有正面影響，假設今天資產負債完全不變，美元升息1碼，對台新是增加1700萬台幣。去年第4季利差下降，主因部分大型企業和OBU（國際金融業務分行）營運周轉金減少，且台幣放款競爭激烈、利率也下跌，但若美國持續升息，台新今年「淨利差」有望增加3、5個基本點。

至於外傳因應寶佳投資，台新金董事會席次將自9席降至7席。林維俊表示，董事會席次，是董事會職權，要董事會通過才定案，經營團隊把公司經營好，向投資大眾交代，他不清楚董事會席次會否做任何調整。

林維俊還表示，至於彰銀股權爭議案目前沒有新的進度，自從財政部上訴到最高法院後，最高法院雖分案處理這個案件，但目前仍在文件補充階段，沒有其他進度。另外台新對今年景氣看法「審慎樂觀」，林維俊說，目前看來一切發展都很平穩，沒有太奇怪的跡象，但會注意看有沒有黑天鵝發生，樂觀期待，謹慎應對。

台新金控表示，去年各項核心業務穩健成長，淨利息收入、淨手續費收入、金融交易收入，分別較前一年度成長4.1%、4.5%及7.7%，整體稅後淨利131億元，較前一年度成長14.6%；此外，每股稅後盈餘1.15元、股東權益報酬率 (ROE)9.61%、資產報酬率 (ROA)0.8%，也都較前一年度成長。金控資本適足率124.9%、銀行資本適足率14.2%。

台新金控今天(13日)舉行法說會，台新金新經營團隊首次公開露面。左起為台新金總經...
台新金控今天(13日)舉行法說會，台新金新經營團隊首次公開露面。左起為台新金總經理林維俊、金融市場事業總處執行長簡展穎、財務長賴昭吟、法人金融事業總處執行長林淑真、台新銀行總經理尚瑞強等人。記者孫中英／攝影
分享

台新金控股利

相關新聞

購併噴利 長華科、界霖笑盈盈

2018-03-13 14:32

Q2營收看增 大立光重返4000元

2018-03-13 14:32

Q2獲利拚同期新高 穩懋強勢收復300元

2018-03-13 14:32

美喆擬配息6元 殖利率7.5%股漲

2018-03-13 14:32

比特幣跳又跌 概念股先衝再說

2018-03-13 14:32

FII上市A股在即 鴻家軍開趴

2018-03-13 14:32

蘋概三雄帶頭攻 台股開高走高

2018-03-13 14:32

外資升價喊進 南亞科激漲

2018-03-13 14:32

陸反傾銷政策 塑化恐承壓

2018-03-13 14:31

兩岸需求助攻 車市不看淡

2018-03-13 14:31

PCB蘋果供應鏈 今年仍看俏

2018-03-13 14:12

儲祥生：台股能否成功戰新高 這兩個因素是關鍵

2018-03-13 12:34

台股本益比低於10年平均 投信看好2題材

2018-03-13 12:03

法人：PCB蘋果供應鏈2月表現不佳 首季、全年前景看俏

2018-03-13 11:43

創意展望佳 盤中漲逾半根停板

2018-03-13 11:21

和大股價人氣現 盤中漲3.9%

2018-03-13 11:18

投顧：SM反傾銷壓抑台化及國喬獲利

2018-03-13 11:16

統一大東協高股息基金准募

2018-03-13 11:08

外資連三買 台星科股價二年九個月以來新高

2018-03-13 10:20

權證避險稅負／簡鴻文：稅收將不減反增

2018-03-13 01:07

權證避險稅負／財部官員：主管機關先評估

2018-03-13 01:07

券商公會疾呼 權證避險交易快降稅

2018-03-13 01:07

30家企業 要拚進成分股

2018-03-13 01:05

A股入摩 金管會四招應變

2018-03-13 01:05

證交所引資 招手主權基金

2018-03-13 01:04

美升息預期 外資大買金融股

2018-03-13 00:55

各國嚴管比特幣 挖礦概念股熄火

2018-03-13 00:55

季節因素…傳產營收優於電子

2018-03-13 00:53

上市櫃營收 2月蹲3月跳

2018-03-13 00:53

外資狂敲 台股衝上11,000

2018-03-13 00:39

就市論勢／無人店概念 搶鏡

2018-03-13 00:04

亞洲歲修潮 台塑化迎商機

2018-03-13 00:03

櫃買中心 赴日參展

2018-03-13 00:03

電動車夯 帶旺電池鏈

2018-03-13 00:03

長線選股 回歸基本面

2018-03-13 00:03

融券軋空行情 有影

2018-03-13 00:03

權證投資 證交所教戰

2018-03-13 00:03

「台股將被邊緣化」...立委要金管會專案報告

2018-03-12 23:20

MSCI五月納A股 台股備戰

2018-03-12 23:15
看更多

熱門文章

各國嚴管比特幣 挖礦概念股熄火

2018-03-13 00:55

電動車夯 帶旺電池鏈

2018-03-13 00:03

鴻海、景碩 四檔有看頭

2018-03-13 00:03

美升息預期 外資大買金融股

2018-03-13 00:55

外資狂敲 台股衝上11,000

2018-03-13 00:39

法人預期 台新今年股利發放1元以上

2018-03-13 15:14

證交所引資 招手主權基金

2018-03-13 01:04

30家企業 要拚進成分股

2018-03-13 01:05

融券軋空行情 有影

2018-03-13 00:03

就市論勢／無人店概念 搶鏡

2018-03-13 00:04

蘋概三雄點火 台股漲93點收11,095點

2018-03-13 13:49

信邦配息4元 創新高

2018-03-13 00:04

中磊現金滿手 加速併購

2018-03-13 00:03

帛漢發5.1元 展望佳

2018-03-13 00:04

正新-5% 本月恢復成長

2018-03-13 00:04

華立多路並進 營運點火

2018-03-13 00:03

可寧衛、崑鼎去年續賺一股本 日友去年獲利創新高

2018-03-12 19:53

台股本益比低於10年平均 投信看好2題材

2018-03-13 12:03

英特磊攻人臉辨識商機

2018-03-13 00:03

上市櫃營收 2月蹲3月跳

2018-03-13 00:53

TPK配息3元 殖利率4%

2018-03-13 00:03

元太前二月營收增10%

2018-03-13 00:04

中華電前二月EPS 0.78元

2018-03-13 00:03

A股入摩 金管會四招應變

2018-03-13 01:05

寶成上月營收 衝高

2018-03-13 00:04

筆電SSD搭載率突破50% 瑞昱、世界先進、致新營運旺

2018-03-13 12:10

中磊國際化…總座帶頭考多益

2018-03-13 00:04

法人：PCB蘋果供應鏈2月表現不佳 首季、全年前景看俏

2018-03-13 11:43

威剛創見宇瞻 競推新品

2018-03-13 00:03

英特爾若併博通 聯發科、瑞昱未來二年營運影響有限

2018-03-13 10:28

台泥+19% 拚逐季走揚

2018-03-13 00:04

比特幣跳又跌 概念股先衝再說

2018-03-13 14:32

儲祥生：台股能否成功戰新高 這兩個因素是關鍵

2018-03-13 12:34

KY股法說下周開跑

2018-03-13 00:03

華航2月營收 年增近二成

2018-03-12 17:22

光耀配息1.3元 殖利率5.6%

2018-03-13 00:04

季節因素…傳產營收優於電子

2018-03-13 00:53

蘋概三雄開高 台股開盤上漲20.05點

2018-03-13 09:43

世芯派息1.0241元

2018-03-13 00:04

權證／漲價題材發酵 矽晶圓族群唱旺

2018-03-13 08:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top