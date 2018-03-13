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外資連三買 台星科股價二年九個月以來新高

2018-03-13 10:20經濟日報 記者林超熙╱即時報導

台星科（3265）2月合併營收2.28億元，月增6.2%，年增19.45%，2月淡月不淡歸功於前母公司新加坡商新科金朋（STATS ChipPAC），數年前被中國長電集團購併後，雙方同時簽署最低採購金額業務保障合作契約的使然下，對台星科增加下單量所致。

法人看俏台星科未來營運爆發力，力挺台星科在12吋晶圓測試與台積電之間的共同研發技術能力，凸顯其晶圓級測試在同業間的優越地位。今日繼昨日一根巨量長紅後，一開盤大單即密集敲進，在外資對台星科連三買下，今股價再創二年九個月來新高。

台星科晶圓台積電

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