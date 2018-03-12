華航2月營收 年增近二成

2018-03-12 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



華航集團2月合併營業收入為131.4億元，較去同期增加21.24億元，增幅19.3%。

其中，客運收入94.6億元，較去年同期增加16.09億元，增幅20.5%，主因為適逢農曆春節假期影響，台灣、大陸等地區機位需求大幅成長，且大洋洲地區則因增班帶動運量及收益穩定，整體較去年同期增加。

另新機隊陸續投入大洋洲及歐洲航線之運能，本公司將審慎評估市場狀況並調整營業策略，東北亞航線需求持續成長，將適時安排季節性加包機，以增裕營收。

受惠新南向政策，東南亞旅客來台旅次大幅成長；兩岸航線將加強北京、上海、廣州、深圳、廈門等散客需求比重較高之一線航點，以強化獲利規模。

貨運收入28.81億元，較去年同期增加4.7億元，增幅19.4%，主要為靈活調整運能並加強推廣美洲地區包機業務執行，收入較去年同期增加。

三月為傳統第1季季末，將以審慎態度觀察市場變化，預期貨運需求在成衣、半導體機台及消費性新產品的帶動下，季末效益應可期待。

未來油價及貿易保護政策的變動仍為貨運發展之主要影響因素，本公司將注意市場供需變化，持續加強區間貨源推廣，優化區間貨機經效。

油價部分，107年2月新加坡航空燃油平均價格為80.02美元／桶，較107年1月下跌0.93美元／桶，跌幅約1.2%；較去年同期漲幅約20.8%。