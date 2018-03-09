保德信歐陽渭棠：多元基金 抗通膨資產一手抓

2018-03-09 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



全球經濟數據雖持續好轉、企業財報表現也優於預期，但公債利率2月分持續彈升，引發股市修正，S&P 500指數從高點到低點下跌超過10%。不過市場修正時間並未延續太久，財報表現良好激勵投資人逢低買入，全球股市反彈，法人認為，投資人此刻不妨股票、原物料齊抱，並以債券部位抗震，偏股操作多元資產基金堪稱首選。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示，目前多元資產操盤上，維持股重於債的配置，不過因股市波動上升，先前有略微調降股票部位，股票投資區域則偏好新興市場股票，相對成熟國家，新興國家仍處於景氣復甦前期，後續上漲空間較大；債券方面，主要地區通膨預期增溫推升公債利率，預估Fed今年將升息3到4次，使利率上升的風險偏高，債券配置上相對加碼投資等級公司債。

歐陽渭棠指出，本周美國總經數據多空分歧，在在顯示多元資產的必要性，舉例而言，美國1月貿易逆差上升至逾9年高點，對中國大陸貿易逆差激增，表明總統川普旨在消除外貿逆差的「美國優先」貿易政策可能失敗，貿易逆差擴大部分是由於大宗商品價格上漲，具有政治敏感性的對中國大陸商品貿易逆差大增16.7%至360億美元，為2015年9月以來最高水平，對加拿大貿易逆差也激增65%至三年高點36億美元；但值得注意的是，ADP Research Institute發布的報告則顯示，2月民間就業崗位增加23.5萬個，這則凸顯經濟基本面強勁。

不少投資人關注，川普針對鋼品與鋁製品關稅爭議，歐陽渭棠認為，目前相關細節尚未公佈，因此實際影響尚無法明確估計，這是一個長期可能的發展，並依接下來川普政府更明確針對關稅議題的表態而不同，值得密切觀察。