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那美好的仗已打過 這5隻英雄犬寫進救災史

評／陸祭惠台利多 他要拍228卻缺錢

美股漲跌互見 台股行情四大觀察

2018-03-08 08:42經濟日報 記者詹惠珠╱即時報導

川普首席經濟顧問-柯恩宣布辭職，市場擔心貿易戰一觸即發，美股漲跌互見，法人表示，市場對於全球爆發貿易戰的擔憂，而柯恩去職顯示川普此次強硬的貿易手段似乎來真的，台指期後勢宜謹慎看待。

今晨收盤的美股如下：道瓊工業平均指數收低82.76點或0.33%至24801.36。Nasdaq指數收高24.64點或0.33%至7396.65。S&P 500指數收低1.32點或0.05%至2726.80。費城半導體指數收高4.00點或0.29%至1400.47。

川普執意大幅提高鋼、鋁關稅，不但造成美國政經局勢動盪，更引發全球貿易戰，不利於金融市場之穩定，加上大陸環保政策趨嚴，將導致台商企業營運與獲利難度大增，對台股後續表現將造成負面干擾。

根據統一投顧對台股行情四大觀察：第一國際股市部分，美國總統川普對進口鋼、鋁課徵重稅，但白宮首席經濟顧問柯恩以離職表達反對立場，白宮內部矛盾持續升溫；此外，歐盟對美國反制措施已出爐，目前擬鎖定總值逾35億美元之美國商品如T恤、威士忌、機車、農產品、鋼品等課徵25%關稅，其他各國的反制政策亦將陸續出台。全球貿易戰下，將對金融市場造成負面影響。

第二、大陸昆山限污令似乎有捲土重來跡象，昆山市於2017年底即祭出吳淞江沿岸逾270家企業停產3周，雖因台商強烈反彈而暫緩實施，但由於大陸國務院總理李克強在「政府工作報告」中提到，2018年要堅決打好包括污染防治等三大攻堅戰，加上江蘇省長於3/6表示，該省污染規模大、水質不達標等問題嚴重，特別點名昆山污染情勢仍嚴峻，今年將全部清除劣V類水體斷面，因此包含江蘇在內的大陸台資企業，將面臨更嚴格的限汙條件，恐不利短期內營運與獲利表現。

第三、技術面觀察。台股昨日收黑並留長上影線，5日線與20日線持續下彎、D死亡交叉向下、2/5-2/6向下跳空缺口套牢賣壓沉重，加上目前市場觀望氣氛，導致成交量能下降，台股近期表現宜以弱勢反彈視之，技術面仍然維持偏空格局

第四、昨日盤面觀察。近期比特幣挖礦題材持續發酵，青雲、映泰強登漲停，群電、立隆打入比特大陸供應鏈而激勵股價漲逾7%，帶動宏碁、技嘉、微星皆漲勢強勁；市場資金再度湧入生技族群成為盤面亮點，中裕因獲得FDA藥證而強攻漲停，率領景岳、生華科、保瑞、優盛、益安、懷特、訊映、福永生技連袂漲停。

台股川普

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