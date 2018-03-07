經濟復甦帶動 滙豐中華：俄股評價面深具吸引力

2018-03-07 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



俄羅斯MICEX指數今年以來節節走高，截至上週五(3/2)漲幅達8.5%，優於新興市場整體漲幅。滙豐中華投信今年持續看好俄羅斯股市，相信俄羅斯國內經濟復甦狀況可望持續支撐獲利成長，而其股市評價水準相對於獲利能力依舊具有吸引力。

匯豐中華投信今（7）天舉行「2018俄羅斯股市投資展望記者會」，邀請滙豐環球投資基金–俄羅斯股票資深投資組合經理人Douglas Helfer來台分享第一手俄羅斯股市投資情報。

Douglas Helfer表示，俄羅斯今年總體經濟活絡，市場預期俄羅斯2018年GDP成長率為2.0%，領先指標持續正面表現，採購經理人指數亦可望持續呈現擴張，促成許多產業呈現企業獲利成長並實現高配息，有利金融市場表現。

Douglas Helfer指出，俄羅斯今年仍處於低通膨環境，央行有進一步降息的空間；而油價依舊是驅動經濟成長與產業獲利的關鍵，若能持續目前的強度，維持在每桶55美元以上的價位，可望對俄羅斯GDP與相關產業獲利成長助一臂之力。

俄羅斯目前退休資產仍低，僅佔其整體GDP的6%，Douglas Helfer指出，若俄國央行與財政部提議建立的新退休投資系統能成功，將有利於整體經濟與股市未來表現。

觀察評價面，Douglas Helfer說明，與歷史表現相較，俄羅斯股市目前股價淨值比低於10年平均，且MSCI俄羅斯指數的股息配發比率從2006年的9%上揚至2017年的39%，股利殖利率也優於整體新興市場與全球股票，持續具吸引力。