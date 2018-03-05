親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

唐綺陽本周星座運勢：水瓶財運佳 天蠍事業有斬獲

股市波動大 法人：宜謹慎選股 MWC概念股具潛力

2018-03-05 06:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

受美股及評價面影響，台股出現較大震盪，上周周線收黑。展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，預期未來股市持續高度波動，今年台股操作難度要比去年更加挑戰，不過產業基本面仍然正向，建議投資人宜謹慎選股，做好現金控管，避免追高殺低。

在布局方向上，廖哲宏表示，持續看好兩大方向。一是利基成長股，在過去一個月台股大幅度波動中，股價表現相對強勁，持續看好雲端伺服器、3D感測、ASIC等利基族群。MWC（世界行動通訊大會）所透露的新科技研發方向，及5G可能帶來的投資機會，也是另一個關注的方向。

廖哲宏表示，受到股市評價面走揚，以及部分市場揣測美國聯準會升息步調可能加速等雜音，使得近期盤面持續大幅震盪。這次台股再度因美股而回檔，不過指數在年線及半年線之間相對有撐，半年線附近仍有逢低買盤進場承接，盤勢仍以個股表現為主。

針對近期資金動向的變化，廖哲宏建議，投資人中長期可持續關注聯準會動向，以及歐洲和日本貨幣政策的發展，現階段則可關切美元指數及外資買賣超狀況，作為盤勢方向的參考。

從技術面來看，廖哲宏表示，春節前指數跌破年線，然而近期的交易日，台股急速反彈，顯示年線附近有一定支撐，料接下來盤勢若經歷適度整理，則有機會再回補2月5日的缺口。

廖哲宏指出，伴隨5G走入市場，將加速物聯網的應用，5G的低延遲特性，也將加速自駕車和AI的實現。從此次MWC所透露的新科技研發方向，目前看來都將有利於AI、車用電子、雲端、物聯網及3D感測技術等成長的新動能，值得伺機佈局。

在基本面仍相對健康，以及科技業不斷有新成長動能挹注下，遇市場拉回或持續整理，仍為投資人分批布局或定期定額參與優質台股基金的好機會。

台股5G美國聯準會
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

大立光2月營收淡 3月將回溫

2018-03-05 00:13

大立光目標價 小摩砍至3,200

2018-03-05 00:14

大陸惠台概念股 市場亮點

2018-03-05 00:00

就市論勢／金融股 醞釀有基之彈

2018-03-05 00:01

梁彥平專欄／高殖利率股 資金避風港

2018-03-05 00:01

一周盤前解析／車用、電競 動能強

2018-03-05 00:01

日月光等十檔抗震

2018-03-05 00:00

5G題材熱 台積、頎邦沾光

2018-03-05 00:00

雙優族群 大盤扛霸子

2018-03-05 00:00

陸惠台概念股／台泥、亞泥 營運走揚

2018-03-05 00:00

陸惠台概念股／均豪、由田 買盤進駐

2018-03-05 00:00

陸惠台概念股／富邦、中信 獲利放閃

2018-03-05 00:00

陸惠台概念股／盟立、志聖 成長可期

2018-03-05 00:00

兩岸財經 本周行事曆

2018-03-04 13:38

技術指標／台股未見追殺 大盤守住年線

2018-03-04 13:38

嗅到貿易戰火藥味 台股資金保守

2018-03-04 13:38

獵豹企業突圍 併購、借殼掀全球大波瀾

2018-03-02 11:37

美股大震盪下強勢股領先噴出

2018-03-01 12:56

超跌才有暴利可圖的蘋概股

2018-03-01 11:41

就市論勢／非蘋手機、半導體 亮眼

2018-02-28 00:06

麗臺、映泰 迎軋空行情

2018-02-28 00:05

泰福內線案 六人遭約談

2018-02-28 00:05

證交所 與日韓簽MOU

2018-02-28 00:05

13檔低本益比股 法人挺

2018-02-28 00:05

三低銅板股 活蹦亂跳

2018-02-28 00:05
看更多

熱門文章

股市波動大 法人：宜謹慎選股 MWC概念股具潛力

2018-03-05 06:06

嗅到貿易戰火藥味 台股資金保守

2018-03-04 13:38

就市論勢／金融股 醞釀有基之彈

2018-03-05 00:01

大陸惠台概念股 市場亮點

2018-03-05 00:00

大立光2月營收淡 3月將回溫

2018-03-05 00:13

建準、動力 挖礦商機靚

2018-03-05 00:01

大立光目標價 小摩砍至3,200

2018-03-05 00:14

5G題材熱 台積、頎邦沾光

2018-03-05 00:00

技術指標／台股未見追殺 大盤守住年線

2018-03-04 13:38

盛群孵金雞 瞄準無線充電

2018-03-05 00:01

權證教戰／原物料波動 牽動交易機會

2018-03-04 13:38

雙優族群 大盤扛霸子

2018-03-05 00:00

興櫃十好漢 漲勢強悍

2018-03-05 00:01

日月光等十檔抗震

2018-03-05 00:00

電商類股 首批六檔入列

2018-03-05 00:01

宜進業外大補 Q1犀利

2018-03-05 00:01

春雨利多 螺絲閃過美重稅

2018-03-05 00:01

梁彥平專欄／高殖利率股 資金避風港

2018-03-05 00:01

兩岸財經 本周行事曆

2018-03-04 13:38

陸惠台概念股／富邦、中信 獲利放閃

2018-03-05 00:00

一周盤前解析／車用、電競 動能強

2018-03-05 00:01

台指期風險意識升高 籌碼仍偏多

2018-03-04 13:38

全民權證／亞光 二檔亮晶晶

2018-03-05 00:00

電價蠢動 聚酯廠有壓

2018-03-05 00:01

德微攻車用 獲利拚翻倍

2018-03-05 00:01

興櫃新星／緯穎 今年營收拚倍增

2018-03-05 00:01

陸惠台概念股／盟立、志聖 成長可期

2018-03-05 00:00

永信砸2.4億 鳳山買土地

2018-03-05 00:01

六角多元布局 營運喊衝

2018-03-05 00:01

岱宇董座林英俊…攻復健 開拓藍海

2018-03-05 00:01

精測上月營收 減14%

2018-03-05 00:01

橘子 今年將徵300新血

2018-03-05 00:01

陸惠台概念股／台泥、亞泥 營運走揚

2018-03-05 00:00

陸惠台概念股／均豪、由田 買盤進駐

2018-03-05 00:00

法人觀點／岱宇今年淨利 可望轉盈

2018-03-05 00:01

防洗錢宣導 9日登場

2018-03-05 00:01

岱宇多品牌出擊 動能強

2018-03-05 00:01

全民權證／國巨 押價內外15%

2018-03-05 00:00

頎邦 瞄準價外15%內

2018-03-05 00:00

英業達、良維 認購夯

2018-03-05 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top