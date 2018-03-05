股市波動大 法人：宜謹慎選股 MWC概念股具潛力

2018-03-05 06:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



受美股及評價面影響，台股出現較大震盪，上周周線收黑。展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，預期未來股市持續高度波動，今年台股操作難度要比去年更加挑戰，不過產業基本面仍然正向，建議投資人宜謹慎選股，做好現金控管，避免追高殺低。

在布局方向上，廖哲宏表示，持續看好兩大方向。一是利基成長股，在過去一個月台股大幅度波動中，股價表現相對強勁，持續看好雲端伺服器、3D感測、ASIC等利基族群。MWC（世界行動通訊大會）所透露的新科技研發方向，及5G可能帶來的投資機會，也是另一個關注的方向。

廖哲宏表示，受到股市評價面走揚，以及部分市場揣測美國聯準會升息步調可能加速等雜音，使得近期盤面持續大幅震盪。這次台股再度因美股而回檔，不過指數在年線及半年線之間相對有撐，半年線附近仍有逢低買盤進場承接，盤勢仍以個股表現為主。

針對近期資金動向的變化，廖哲宏建議，投資人中長期可持續關注聯準會動向，以及歐洲和日本貨幣政策的發展，現階段則可關切美元指數及外資買賣超狀況，作為盤勢方向的參考。

從技術面來看，廖哲宏表示，春節前指數跌破年線，然而近期的交易日，台股急速反彈，顯示年線附近有一定支撐，料接下來盤勢若經歷適度整理，則有機會再回補2月5日的缺口。

廖哲宏指出，伴隨5G走入市場，將加速物聯網的應用，5G的低延遲特性，也將加速自駕車和AI的實現。從此次MWC所透露的新科技研發方向，目前看來都將有利於AI、車用電子、雲端、物聯網及3D感測技術等成長的新動能，值得伺機佈局。

在基本面仍相對健康，以及科技業不斷有新成長動能挹注下，遇市場拉回或持續整理，仍為投資人分批布局或定期定額參與優質台股基金的好機會。