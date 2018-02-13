2017年十大熱賣基金 只有兩檔股票基金

2018-02-13 19:06 經濟日報 記者張瀞文╱即時報導



去年全球股市表現優異，債券型與股債混合型基金仍熱賣，受青睞程度遠勝過純股票型基金。市場人士指出，最近全球股市動盪，今年不確定因素仍多，預期今年配息型基金仍將熱銷。

晨星（Morningstar）統計台灣核備的基金顯示，在去年前十大全球熱銷基金中，有四檔是純債券型基金，四檔是股債混合資產基金，只有兩檔是純股票型基金，顯示隨著股價節節上揚，投資人居高思危的心態就更明顯。

晨星統計，2017年全球最熱賣的基金首推安聯成長收益基金，在全球各地共吸金新台幣1,855億元。這是一檔股債混合資產基金，其中美國股票、美國高收益債及美國可轉換公司債各占三分之一。由於布局美元資產加上配息率高達8-9%，這檔基金在國內外都熱銷，引進台灣沒幾年就已成為國內投資人持有第二多的基金。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金則是去年第二熱銷的基金，全球吸金1,314億元，在國內也是火紅，配息率更是數一數二。這是一檔新興市場當地貨幣債券基金，由明星基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）操盤，他長於危機入市及匯率操作。

熱銷第三名是歐義銳榮靈活策略入息基金，是一檔歐洲股債混合基金，雖然去年也淨吸金1,000億元以上，但主要是在歐洲等地銷售，台灣投資人並不熟悉也不太青睞。

第四名是聯博全球高收益債券基金，這也是排行榜上唯一一檔高收益債券基金。這是台灣投資人長年來最愛的基金，國人持有金額已達4,500億元，雖然去年第4季出現淨流出，但全年排名仍搶占第四名，主要就是因為引進台灣早，即使不以高配息率取勝，但中長期績效穩健，已建立一定的口碑。

排名第五到八名依次為摩根多重收益基金、聯博美國收益基金、鋒裕新興市場債券基金、聯博新興市場多元收益基金，去年在國內外都有一席之地，全都是配息基金。

到了第九名及第十名，終於出現兩檔純股票型基金，分別為施羅德歐元股票基金、施羅德亞洲優勢基金，吸金金額只剩300多億元，主要也都是在歐洲等地較熱門，在國內接受度仍有提升空間，突顯國人對於非配息基金不是太熱衷。