親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

許維恩露面證實與Kid分手：像家人一樣的朋友

前總統女婿趙建銘捲醫療糾紛 醫院這麼說

2017年十大熱賣基金 只有兩檔股票基金

2018-02-13 19:06經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

去年全球股市表現優異，債券型與股債混合型基金仍熱賣，受青睞程度遠勝過純股票型基金。市場人士指出，最近全球股市動盪，今年不確定因素仍多，預期今年配息型基金仍將熱銷。

晨星（Morningstar）統計台灣核備的基金顯示，在去年前十大全球熱銷基金中，有四檔是純債券型基金，四檔是股債混合資產基金，只有兩檔是純股票型基金，顯示隨著股價節節上揚，投資人居高思危的心態就更明顯。

晨星統計，2017年全球最熱賣的基金首推安聯成長收益基金，在全球各地共吸金新台幣1,855億元。這是一檔股債混合資產基金，其中美國股票、美國高收益債及美國可轉換公司債各占三分之一。由於布局美元資產加上配息率高達8-9%，這檔基金在國內外都熱銷，引進台灣沒幾年就已成為國內投資人持有第二多的基金。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金則是去年第二熱銷的基金，全球吸金1,314億元，在國內也是火紅，配息率更是數一數二。這是一檔新興市場當地貨幣債券基金，由明星基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）操盤，他長於危機入市及匯率操作。

熱銷第三名是歐義銳榮靈活策略入息基金，是一檔歐洲股債混合基金，雖然去年也淨吸金1,000億元以上，但主要是在歐洲等地銷售，台灣投資人並不熟悉也不太青睞。

第四名是聯博全球高收益債券基金，這也是排行榜上唯一一檔高收益債券基金。這是台灣投資人長年來最愛的基金，國人持有金額已達4,500億元，雖然去年第4季出現淨流出，但全年排名仍搶占第四名，主要就是因為引進台灣早，即使不以高配息率取勝，但中長期績效穩健，已建立一定的口碑。

排名第五到八名依次為摩根多重收益基金、聯博美國收益基金、鋒裕新興市場債券基金、聯博新興市場多元收益基金，去年在國內外都有一席之地，全都是配息基金。

到了第九名及第十名，終於出現兩檔純股票型基金，分別為施羅德歐元股票基金、施羅德亞洲優勢基金，吸金金額只剩300多億元，主要也都是在歐洲等地較熱門，在國內接受度仍有提升空間，突顯國人對於非配息基金不是太熱衷。

配息債券吸金
年終不夠買 新春送紅包 千元禮券免費領

相關新聞

年後反彈將至 張真卿：留意這兩個族群

2018-02-13 16:14

謝金河：狗年在低價、低基期、高殖利率股找機會

2018-02-13 13:09

趁恐慌下殺時 布局高殖利率股

2018-02-13 12:09

隔18年金雞擺尾…台股萬點封關

2018-02-12 23:22

狗年開紅盤 留意美股走勢

2018-02-12 23:27

就市論勢／無人商店、金融 紅火

2018-02-13 00:23

MSCI權重調整 金管會估流出11億資金 影響不大

2018-02-13 18:31

台股將掛牌首檔機器人ETF 國泰投信拔頭籌

2018-02-13 13:54

封關回顧／金雞年 上市半導體最亮眼

2018-02-13 12:39

全球型2指數 台成分股 均未變動

2018-02-13 12:39

不限用途款項借貸正夯 用股票靈活運用資金

2018-02-13 11:47

MSCI季調 台積電台塑化納入伊斯蘭指數

2018-02-13 07:49

台股萬點封關 史上第二次

2018-02-13 01:36

中小股大鳴大放的一年…

2018-02-13 01:35

上市櫃1月營收 127家創新高

2018-02-13 01:13

上市櫃今年營收 看增8%

2018-02-13 01:13

公債銷售 新增150萬元單位

2018-02-13 00:21

友達人事改組 戰力升級

2018-02-13 00:21

偏光板族群 外資不捧場

2018-02-13 00:21

鋰電池芯賣翻 中橡營運有撐

2018-02-13 00:21

公司治理宣導 報名踴躍

2018-02-13 00:21

春節概念股 題材熱炒

2018-02-13 00:21

半導體雞年台積電市值增最多 景碩減百億

2018-02-12 17:09

敦泰去年意外虧 股價衰

2018-02-12 14:44

玻纖布供應吃緊 春節趕工

2018-02-12 14:44

臉書擴增資本支出 伺服器概念股吃補

2018-02-12 14:31

學會存股這些事 讓你富過三代

2018-02-12 14:26

國泰金、富邦金 投顧喊加碼

2018-02-12 14:20

雞年這12檔最強悍 撼訊全年黑馬

2018-02-12 14:12

外資上週賣超835億 今年買超轉賣超

2018-02-12 13:14

日月光矽品結合案 林文伯：雙贏結果

2018-02-12 13:08

健喬上月營收創歷史新高 今年可望持續成長

2018-02-12 12:28

封關前關鍵倒數 台股危機？轉機？

2018-02-09 13:25

謝金河：台股大跌過後 可以留意的個股！

2018-02-08 12:12

股災來了!該買？或趕快出場？

2018-02-08 12:09
看更多

熱門文章

命理師：撐不住的房價、房貸 今年一次引爆

2018-02-13 12:50

台股萬點封關 史上第二次

2018-02-13 01:36

台股封關收紅 資深投資人「阿土伯」欣喜盼能降稅

2018-02-12 21:20

上市櫃1月營收 127家創新高

2018-02-13 01:13

MSCI明晟最新季度調整 台股雙降一升

2018-02-13 09:58

期交所說明2月6日交易人違約情事

2018-02-13 12:32

MSCI季調 台積電台塑化納入伊斯蘭指數

2018-02-13 07:49

台積電每股配8元現金股息 殖利率逾3.3%

2018-02-13 17:34

友達人事改組 戰力升級

2018-02-13 00:21

中小股大鳴大放的一年…

2018-02-13 01:35

鋰電池芯賣翻 中橡營運有撐

2018-02-13 00:21

就市論勢／無人商店、金融 紅火

2018-02-13 00:23

MSCI季度調整 台股2降1升

2018-02-13 12:39

台泥、亞泥 業績噴發

2018-02-13 00:21

MSCI個股權重季調 南亞科升最多

2018-02-13 10:41

元太1月營收增16%

2018-02-13 00:21

隔18年金雞擺尾…台股萬點封關

2018-02-12 23:22

中華電上月EPS 0.39元

2018-02-13 00:22

化纖雙強亮眼 Q1樂觀

2018-02-13 00:21

富喬調高玻纖紗布報價

2018-02-13 00:21

台股將掛牌首檔機器人ETF 國泰投信拔頭籌

2018-02-13 13:54

偏光板族群 外資不捧場

2018-02-13 00:21

裕隆和泰車裕日車 下滑

2018-02-13 00:22

PC代工巨頭 今年3箭齊發

2018-02-13 12:39

春節概念股 題材熱炒

2018-02-13 00:21

健鼎、敬鵬 Q1展望樂觀

2018-02-13 00:22

萬海成長9% 陽明衰退7%

2018-02-13 00:21

金士頓連19個月賣品安持股 逾320萬股

2018-02-13 10:41

狗年開紅盤 留意美股走勢

2018-02-12 23:27

上市櫃今年營收 看增8%

2018-02-13 01:13

力旺去年每股賺7.9元

2018-02-13 00:21

2月6日台指選擇權異常波動 期交所說分明

2018-02-13 14:19

敦陽成長14% 利機多22%

2018-02-13 00:22

華航1月營收 同期新高

2018-02-13 00:21

億光、晶電 押逾二個月

2018-02-13 00:21

致伸本季營運估持平

2018-02-13 00:22

全民權證／友達、群創 優選逾60天

2018-02-13 00:21

長榮租新船 運能大增

2018-02-13 00:21

台泥、華邦電 認購帶財

2018-02-13 00:21

桂盟+43% 連三月寫新猷

2018-02-13 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top