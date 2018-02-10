外資匯出 台幣走貶

2018-02-10 03:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ／台北報導



美股再重挫，連帶衝擊台股，外資持續賣超台股並將資金匯出，金額逾5億美元，促貶新台幣匯率。因農曆年關將近，出口商拋匯收斂貶幅，昨（9）日終場貶值1.7分，收29.407元，來到三周新低，總成交量擴大至15.17億美元，高於10億美元日均量。

匯銀交易員表示，美股再度閃崩，影響台股表現，外資賣超台股金額達到新台幣187億元，連六日賣超金額累計839億元，雖然外資匯出力道相較之下較不明確，但也匯出逾5億美元。

外資匯出，出口商進場拋匯，使貶幅獲得收斂，新台幣昨日單日貶值0.47%，相較於星幣貶值0.94%、馬幣貶值0.81%。新台幣貶幅較小。