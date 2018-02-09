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台南-KY董事會決議擬減資五成

2018-02-09 16:23經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

為健全財務結構與未來營運發展需要，台南-KY（5906）董事會決議減資彌補虧損，擬依相關規定辦理減少資本3億元，銷除股份3,000萬股，減資比例50%。

該公司民國106年度期末累積虧損為3.12億元，目前實收資本額為6億元，分為6,000萬0,000股，每股面額10元，擬減資5成。有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

減資股東會公司法

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