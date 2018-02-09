中租控股元月營收39億元 創歷年新高

2018-02-09 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



中租控股（中租-KY,5871）今日公告1月合併營收39億元，創歷年來元月新高，較去年同月成長20%。依地區別來看，台灣及中國大陸1月營收分別較去年同期成長13%及26%。1月合併營收攀高主要受惠農曆年前中小企業資金需求增加，業務動能攀升，台灣及中國大陸地區當月新增撥款維持高峰，其中台灣營收較前月成長，挹注利息收入及手續費收入。

中租控股預期今年營收獲利均將持續成長，台灣及東協地區將維持穩健成長，中國大陸地區則將於農曆年前後完成在既有城市新增四個據點，逐步擴展目標客戶群及深耕在地客戶，以期進一步提高對公司整體營收貢獻比重。