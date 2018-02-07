應華1月營收10.64億元 年增62%

2018-02-07 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 詹惠珠 ╱即時報導



應華 （5392）在新事業的增加下，1月營收為10.64億元，比去年同期大幅成長62.2%，但比前一個月小幅下滑1.03%。

應華在日前董事會通過，由捷邦董事長胡湘麒出任新的總經理，以加速應華在電動車零組件布局。應華預計將斥資40億至50億元，展開產業併購攻勢，提升市場競爭力。

應華積極跨足汽車電子事業，除拉高日本第一化成（IKKA）持股，使得日本客戶訂單將持續擴大，今年加計旗下捷邦車用產品營收占比有機會倍增，從佔營收比重的20%提高到40%至50%。