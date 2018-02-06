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玉山金今宣布科技長 挖角陳昇瑋

2018-02-06 14:08經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

玉山金新設科技長職位，傳出挖角中研院研究員陳昇瑋。據了解，陳昇瑋早在玉山金舉行校園黑客松時代，就與玉山長期合作，建立深厚默契。

找來陳昇瑋擔任科技長一職，也代表可望引進陳昇瑋在中研院歷練已久的專業才能，為玉山金今年的金融科技發展加分。

金管會將在今年4月啟動「金融科技發展與創業實驗條例」監理沙盒計畫，開始受理業者提案，玉山金此時找來陳昇瑋，被市場預料在與金管會監理沙盒計畫接軌。

玉山金今日舉行第四季法說會，由總經理黃男州親自主持。預計黃男州除了宣布新任科技長人選，還將宣布今年玉山金整體新的數位科技與數位金融發展計畫。

陳昇瑋專注在人工智慧（AI）發展，擔任台灣資料科學協會理事長、台灣人工智慧學校執行長，與玉山金這幾年發展人工智慧方向不謀而合，加入玉山金團隊後，將壯大玉山金未來人工智慧發展，運用在更多業務與栽培人才上。

玉山金人工智慧發展快速，去年成為國內第一家推出AI金融顧問的金融機構，打出24小時、線上線下無斷點的一站式服務，與科技大廠IBM、社群領袖LINE合作。財富管理上，也推出「i-Instant智能理財試算服務」，利用數據分析、風險分析、市場分析客製化試算投資組合配置。

玉山金近五年積極拉抬行內新生代傑出經理人，增設數位金融部長職位，由李正國擔任，發展玉山金內部雲端、行動、大數據發展，在數位金融起色後，又再引入中研院人才，預料將更專精在大數據與人工智慧的發展。

玉山金陳昇人工智慧

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