一周盤前解析／車用、挖礦、金融 可留意

2018-02-05 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威



美股與台股目前都處在高檔下來的反彈波段，且都呈現衝高後的震盪走勢，目前多空激戰，短線方向並還未完全明朗，專家建議宜守穩11,100點、11,000點的兵家必爭之地，才不會讓線型結構翻轉。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，隨著外資在聖誕節後持續湧入買盤，台股年初至今已累積不少漲幅，雖然短線上有出現過熱現象，現在市場對於利空也較為敏感，不過在外資籌碼持續穩定下，台股趨勢不易反轉。

內資方面，擔心農曆春節長假的賣壓已經開始出籠，須留意基期高的個股，在封關前有獲利調節的賣壓。

沈建宏指出，美國財報季進入緊鑼密鼓階段，相關大企業的財報表現，勢將牽動個股、甚至影響指數走勢。

而台灣企業第4季財報則預期將受到淡季不淡的提振，加上開始進入電子法說會高峰，短線建議可適度調節電子族群，待農曆年後再行布局，長線依舊看好具漲價題材族群，包含5G、AI人工智慧、原物料及高股息概念股等。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，全球股市位於高檔整理，台股連續上漲後、指數來到高檔，加上外資買超力道趨緩，獲利回吐賣壓出籠，進入2月分，因有農曆過年長假因素，買盤追高力道將趨緩，預期走勢轉為整理走勢轉趨震盪，年前盤勢震盪整理後，有助年後指數整理後上攻力道。

相關產業布局，Wafer、零組件、半導體設備等產業基本面佳，車用概念如ADAS，挖礦機等概念股可持續關注，傳產方面，金融、原物料可留意。