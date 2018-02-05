朱晏民專欄／美通膨數據 多頭風向球

2018-02-05 00:02 經濟日報 朱晏民



近期美國10年期公債殖利率升破30年來下降趨勢線之關鍵壓力點2.66%，導致全球股市同步出現重挫。我們認為，這波美國10年期公債殖利率上漲的走勢並不會持續太久，加上本波全球景氣復甦仍處上升的軌道上，僅以殖利率的飆升來預測股市即將進入熊市的看法恐怕過於武斷。

先前兩次美國10年期公債殖利率升破下降趨勢線的時點，分別是在1987年美股「黑色星期一」崩盤之前，及2007年6月初信用市場重挫之前，市場擔憂歷史經驗重演，因此爭相出脫風險性資產。

去年底至今年初，美國10年期公債殖利率呈現緩步走升的態勢（由2.2%升至目前之2.7%），背後的基本面原因包括對經濟成長與通膨上揚的預期、稅改/財政支出增加發債的需求。此外，美國聯準會持續縮表與中國可能減持美債，也加深市場的疑慮。

我們認為，這波美國10年期公債殖利率上漲的走勢並不會持續太久，主因現階段美國通膨快速上升的機率仍在掌控之中，且縮表對利率的拉升效果亦相當有限。此外，中國亦否認將有計劃遞減持美債，因此最終關鍵仍在美國財政赤字造成債券供給增加的程度。

此外，我們認為本波全球景氣復甦仍處上升軌道上，由此支撐股市多頭不墜。儘管市場擔憂本波景氣復甦持續時間過長恐無以為繼，加上美國殖利率曲線開始走平亦讓市場擔憂景氣即將步入復甦周期的末段，我們認為這波景氣復甦過長的「印象」並不完全正確。

殖利率曲線雖是美國景氣的重要領先指標，且殖利率曲線倒掛（即短期利率高於長期利率）通常被視為景氣衰退的前兆。但以過去70年的歷史經驗看，在殖利率曲線倒掛後，距離景氣進入衰退的時間平均為14個月，最短時間為二個月（1973年），最長為23個月（2008年）。

同時，在殖利率曲線倒掛之後，距離美國股市步入熊市約耗時至18個月。綜合言之，儘管殖利率曲線可視為景氣或股市重要的領先指標，目前尚毋需擔憂股市即將反轉的風險。

儘管我們認為近期股市的回檔僅是多頭周期下的正常波動，美國通膨若出現異常加速，恐加深美國聯準會升息的壓力，進而導致美元轉強，此將不利現階段全球股市資金行情的延續。因此美國通膨的變化（預期將顯著提升）將攸關本波股市多頭的續航力或波動的程度。（作者是凱基投顧董事長兼任總經理）