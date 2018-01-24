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台積電休息 二線光學股接棒強彈

2018-01-24 18:01中央社 台北24日電

台積電強勢走高，帶領台股指數創高，在連漲8天後，今天休息拉回整理，盤面改由跌深的二線光學股接棒強彈。

今天盤面表現以跌深的族群上演反彈行情，二線光學類股由揚明光、亞光率先亮燈漲停領漲，帶動玉晶光、今國光、聯一光、先進光、佳凌、光燿科、亞泰、佳能、新鉅科。

新鉅科深耕體感3D鏡頭領域多年，去年丘鈦入股後，雙方積極合作進行新案開發，預期3D sensing及AR、VR相關鏡頭最快下半年開始出貨，結盟效應將陸續發酵。

玉晶光去年獲利可望創下民國101年以來新高，儘管蘋果iPhone X銷售未如預期，且進入傳統淡季，但從訂單來看，玉晶光今年第1季有機會較去年同期好。展望今年，法人預期在iPhone可望全系列產品導入3D感測鏡頭，玉晶光今年營運成長可期。

佳凌今年營運成長動能轉強，包括車載、投影機、安控等非相機鏡頭需求強勁，營收占比有機會拚5成，年增逾5成，法人估非相機鏡頭需求帶動，首季營收年增2-3成。

佳凌表示，相機鏡頭持續下滑，主要成長動能轉向非相機產品，非相機產品營收占比從2016年的25%，成長到2017年的35%，今年可望拚50%，進一步帶動獲利改善，未來營運發展主軸除了強力發展車載外，自動化是另一個重點。

玉晶光佳凌營收
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