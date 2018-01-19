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鈺齊-KY上季每股1.33元 去年5.76元

2018-01-19 14:56經濟日報 記者詹惠珠╱即時報導

鈺齊-KY(9802)公告第4季的稅後淨利為1.93億元，季增近57%，每股1.33元 。

累計去年全年營收為103.88億元，年成長14.41%，稅後純益8.11億元，年成長15.5%，EPS為5.76元。

營收鈺齊
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