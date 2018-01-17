鴻海臨股會補選獨董 王國城入列

2018-01-17 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海預定1月31日召開臨時股東會，臨時股東會開會通知已陸續向股東發放，據通知，在討論富士康工業互聯網（FII）申請A股上市以外，也將補選一席獨立董事、目前候選人為王國城。

據了解，王國城擁有國立台灣大學商學研究所學歷，並歷任創源股份有限公司監察人、麗嬰房董事長等。

鴻海目前有兩位獨立董事包含創新工場董事長兼執行長李開復、國光生物科技公司董事長詹啟賢，此次補選一席獨立董事是因台大資訊工程學系與電機工程學系特聘教授傅立成在去年10月18日辭任。