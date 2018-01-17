企業上市櫃條件放寬 可不看獲利

推動多元化上市櫃條件，金管會原則同意證交所及櫃買中心提報的放寬上市櫃條件方案，不看獲利，上市符合實收資本額6億元、市值50億元及營收50億元，上櫃符合淨值6億元、營收20億元即可，新規定第1季上路。

根據金管會資料，最近五年國內IPO（初次上市櫃）的上市櫃及興櫃家數，去年一年不到百家，僅98家，為近五年新低，金管會預估，在放寬上市櫃條件後，今年IPO家數將可破百。 經濟日報提供 分享 facebook

金管會主委顧立雄昨（16）日在投資台灣高峰論壇上表示，證交所及櫃買中心已提出放寬上市櫃條件，將不以獲利為條件，預計第1季上路，證交所與櫃買中心已研議放寬「未獲利企業」的上市櫃條件，目的在吸引電子商務類公司掛牌，但不侷限電商。根據櫃買規劃，公司淨值至少6億元且營收達20億元，前一年沒賺錢也可申請上櫃。

顧立雄表示，已要求證交所今年要新增企業上市30家；櫃買中心要新增企業上櫃30家、興櫃40家，目標合計百家。他認為，興櫃新增40家不是問題，上市櫃各30家則需加把勁。

金管會證期局副局長張振山表示，多元上市櫃條件會在今年第1季完成，因3月底公司去年財報出爐，多數增資案在財報出來才會送件，因此，證交所及櫃買會在第1季完成新規定。

張振山表示，證交所及櫃買中心還在修改規章，放寬後的基本原則是，有一定淨值、市值、營收即可，不需要獲利條件。

據了解，金管會已原則同意證交所、櫃買中心提報的規劃案，接著將修改相關規章後公布上路，上市方面，不看獲利條件，只要符合實收資本額6億元、市值50億元及營收50億元以上，三個條件都符合，就可以申請上市。

上櫃方面，也不看獲利條件，只要淨值6億元且營收20億元以上，就可申請上櫃。