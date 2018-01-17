法人唱旺台股 本季上看12,000

2018-01-17 00:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



台股昨（16）日連三紅，收盤再創近28年新高10,986點，法人分析，美元弱勢促使資金持續湧入新興市場，且美股期貨盤走揚、主要亞股紅通通，預估今日台指期拉高或在相對高點結算機率大，指數越過11,000點不是問題，第1季更是上看12,000點。

昨日台股以最高10,986點收市，上漲29點，成交量較前一日放大至1,329億元；外資連二買，買超金額較前一日增加至36億元，期貨淨多單則是減少2,630口至48,364口，法人認為外資淨多單略減，但仍在近5萬口近期較高水位上，無礙於今日台指期結算。

類股來看，統一投顧董事長黎方國指出，各個類股輪動快速，從傳產的鋼鐵、塑化、金融，到本周又輪到電子，而從台指期尾盤拉高來看，應是市場有人先布多單，因為台股收盤較早，但包括周邊亞洲國家漲勢都相當可觀，市場有預期做多心態。

黎方國表示，全球股市都在上漲，台股沒有理由獨弱。基本面來看，22日即將公布外銷訂單金額，預期將與出口同步維持成長趨勢，近期企業也陸續公布年報，獲利報佳音占大部分。題材面來看，多家重量級公司舉辦法說，除了有法說會行情，加上將進入尾牙、春酒旺季，許多公司會釋出利多、發布展望等提振市場信心。

此外，市場預估S&P500營收成長6%，獲利成長8%，不過科技股營收可望成長8%，獲利成長11%，表現更為亮眼，帶動FANG等科技股上漲，台股相關供應鏈也有機會受惠。第1季在外銷強、景氣佳、美元弱勢，以及尾牙、春酒等效應下，偏多操作為宜，拉回就是找買點。

元大投顧資深經理李政諺指出，美元近期弱勢，對外資而言，美元短期無利可圖，甚至續貶趨勢下，導致資金熱錢持續湧入新興市場，也造就台股的多頭態勢。

群益期貨協理林昌興分析，台股的強勢是全球多頭市場的延續，亞股香港恆生、H股、上証指數接近波高點，外資近期的轉賣為買，是去年耶誕節前賣超台股，部分獲利了結後，在台股又逐步墊高之下，又回過頭來回補。