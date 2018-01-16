黃文清：台股強勢整理 短線將再挑戰新高

2018-01-16 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



台新投顧副總黃文清表示，大盤指數昨日過高，今天卻能維持於小紅與小黑間，屬強勢整理，預料短線將再挑戰新高；量能若再擴大至1500億元，有利多頭攻勢。

未來觀盤重點：1.法說會的財報公布，尤其是周四台積電的法說會，關係到蘋概股的榮枯變化。2.美股表現與美股重量級公司財報數。3.新台幣升值對科技業去年Q4財報匯損問題。

今天強勢指標股為東洋，具備前行政院長林全擔任董座的聯想行情，帶動生技製藥股走強。

關鍵數據上，美國布侖特原油來到一桶70美元高價，有利能源股表現與塑化題材股表現。