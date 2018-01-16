外資調降目標價 百和集團股價倒地

2018-01-16 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



百和（9938）發布去年自結獲利數字，即便創下歷史新高，但因遭美系外資在新出爐的報告中，將其目標價由原先的130元調降至120元，重申「中立」評等，造成百和今日股價爆量重挫，盤中並打落跌停。

同集團的百和-KY（8404）盤中也來到61.4元，跌幅7%。除了外資以成長動能趨緩為由調降目標價，市場對於百和高毛利的一片式鞋面布及四面彈性鬆緊帶今年貢獻預估也轉趨保守。

百和去年合併營收突破百億大關，來到117.64億元，年增10.7%，營收、獲利同步創歷史新高，不過，外資卻不賞臉，調降目標價。

市場關注，百和去年一片式鞋面布及四面彈性鬆緊帶出貨不如預期，去年一片式成長幅度只有個位數，主要是同業競爭加上單價較高影響，由於原先市場寄予厚望，營收占比並未提升，亦導致去年第4季毛利率不如預期，和全年獲利表現略低於預估。

不過，就長線來看，品牌大廠集中下單趨勢不變，2018 年因世足賽影響，將加速新鞋材出貨，市場看好，2 月將上市，新鞋材出貨力道將增強，有利高毛利率產品比重再拉升，有利百和2018年獲利將持續創出歷史新高。

百和去年稅後純益16.1億元、年增8%，每股稅後純益5.4元。百和-KY去年稅後純益4.49億元、年減6.6%，EPS為1.7元。