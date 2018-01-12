法人：亞太各國題材多 投資魅力大

2018-01-12 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



景氣好轉加上市場投資氛圍熱絡，亞太股市在2017年創下2010年（金融海嘯隔年後）的最大漲幅28.71%，單一國家股市中的台股、港股及印股同樣也在去年締造近年來最好的成績。法人表示，今年亞洲企業獲利預估持續向上，且各國股市本益比目前仍處合理位置，亞太市場仍具投資魅力。

根據彭博統計，亞太股市去年表現亮眼，包括香港恆生、印度、香港國企及韓國的漲幅均在二成以上，其中香港恆生、印度、香港國企更創下了近八年來的最佳成績，台股雖上漲15%，但也是2010年來單一年度的最大漲幅。

中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽說，國際貨幣基金（IMF）預估2018年全球經濟成長將高於2017年，其中新興國家成長率會續創新高、達4.9%；且據BLOMMBERG資料顯示，亞洲各國2018年經濟成長預估的前三名分別為印度（7.4%）、菲律賓（6.7%）、中國（6.5%）。在基本面支撐下，料亞洲企業將成為驅動全球經濟增長的主要動力。

特別要注意的是，陳彥羽提到，根據高盛報告對亞太股市（不含日本）的目標是2018年上漲14%，並認定中國A股、印度及韓國為上漲主力軍，同時估算中國A股納入MSCI指數後，有2,000億美元至4,000億美元資金流入，惟因初期納入比例僅為5%，料更多企業等待被重估。

陳彥羽說，隨著美國稅改政策底定，不確定性逐步消除，中國A股在2018年一開年來漲勢凌厲，接下來將迎來春季開工旺季、1月信貸高峰及兩會暖窗期，市場風險偏好將略提升。

另從股價評價來看，陳彥羽認為，香港國企評價最低，深具吸引力；此外，152家H股上市公司目前仍未在境內市場公開上市，累計已發行的流通H股股本合計2,524億股、市值約1.13萬億港幣，非流通股股本合計5,822億股等價市值（非流通股股本*港股股價）、約2.58萬億港幣。

由於流通市值和權重差異導致相關標的與其對標企業間出現估值折讓，而這一估值折讓的利多預料最快在第一季H股全流通後發酵。