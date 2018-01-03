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資誠：今年IPO 上看60家

2018-01-03 02:54經濟日報 記者蘇秀慧／台北報導

萬點行情持續延燒是去年台股最大亮點，但去年台灣上市櫃新掛牌家數、集資金額，雙雙創下近五年來新低，新掛牌公司集資規模也縮小，不利市場長期發展，引起社會高度矚目。展望2018年，資誠市場及業務發展長林鈞堯表示，谷底已過，預估今年IPO家數約50至60家，將比去年「相當糟糕」的42家有明顯提升。

林鈞堯指出，生技醫療及半導體業仍為台股主力，尤其醫療器材業將是今年上櫃的生力軍。此外，新經濟模式產業崛起，數位電商、人工智慧科技、智慧製造、文創等，也將是台灣資本市場IPO的主要亮點。

林鈞堯還說，目前主管機關已同意上市櫃公司有19家，包括：寬宏藝術、雙鍵、聯廣、杰力、寶齡富錦、慧智、金穎生技、凱羿-KY等，1月間均將陸續安排上市櫃。

另外，正在申報輔導上市櫃的36家企業中，預估有一部分可以順利上市櫃。

林鈞堯分析，2018年受惠於全球經濟持續穩健成長，有利台灣出口商，及在消費、投資等國內需求復甦力道的支撐下，經濟成長將更為平穩；加上政府將採更開放的多元門檻政策，均有利IPO集資。

數位經濟時代來臨，林鈞堯認為，生技醫療、數位電商、人工智慧科技、智慧製造、文創等新經濟模式產業，將是台灣資本市場IPO的主要亮點。外國企業來台上市櫃的來源地區將更多元，不限於中國大陸或東協區域，美國也是主力之一。

IPO生技電商

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