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雙鍵、寬宏1月4日 分別掛牌上市、上櫃

2017-12-31 01:29經濟日報 記者何秀玲／台北報導

化工股雙鍵化工與寬宏藝術都將於1月4日分別掛牌上市、上櫃。

雙鍵董事長為王棟海、總經理為蔡茂德，主要銷售產品為塑膠添加劑、光固化材料、數位印花墨水以及電子用化學品，目前在全球擁有13家分公司、26家全球代理商，客戶家數超過3,000家。公司定位為環保節能、精密化學的品牌廠商。

雙鍵指出，在全球對環保節能產品以高標準要求下，數位印花取代傳統印染的革命性趨勢已成形，接下來雙鍵將憑著塑膠添加劑、光固化材料的深厚研發基底，深耕數位印花墨水產品市場。

雙鍵分析，與傳統印花方式相比，數位印化量產和打樣速度快，且不需開網版即可列印，加上汙水量低、僅傳統的六分之一，以及可節省一般人力，還有高品質、色彩豐富的等優點，是未來全球紡織品的趨勢。

寬宏藝術除了代理主辦國內外各種演唱會、音樂劇、舞台劇、展覽外，該公司也擁有自己的製作團隊、經紀公司及藝人，也擁有售票通路進行銷售。

寬宏藝術具備獨立開發展演內容的能力，如2016年「顛倒屋特展」，為寬宏藝術首度自製展覽，入場總人數高達35萬人，創下台灣自製展覽的成功實績。

此外，寬宏藝術也於去年跨入硬體設備租賃市場，提供燈光視訊硬體租賃與技術服務，從前置規畫到最後的售票、演出執行，寬宏藝術跨足產業上中下游，以一條龍的經營模式成為業界龍頭。

寬宏藝術環保演唱會
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