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台股擂台Q4結算／劉彥良大賺34％ 衛冕寶座

2017-12-30 00:36經濟日報 記者張瀞文、趙于萱／台北報導

本報台股擂台昨（29）日結算上季比賽成果，衛冕者「華冠北極星」劉彥良以近34.7%的傲人報酬率，漲幅是大盤的13倍，打敗其他參賽者，再度取得衛冕資格。四位參賽者全都有一成以上的報酬率，大幅領先同期間大盤約2.5%的漲幅。

這一季的比賽從9月30日的10,383點起跑，期間歷經美國縮表與升息、北韓及中東等地緣政治風險，但台股始終堅守萬點之上。大盤在10,384點與10,854點之間區間整理，指數變動不大，給個股很大的表現空間。昨日大盤收在10,642點，與期初相比上漲2.5%。

台股第4季遭外資大賣，加大操作難度，劉彥良單季績效34%多，漲幅明顯小於他在第3季四成多的績效，但他在比賽期間持股分散，幾乎周周押滿十檔個股，並在外資大賣電子股時避開電子股。

劉彥良的最大優勢是操作穩定，在大盤不好時能達到連續數周小漲，至少不會因為大跌而壓縮總報酬率，他單周最大跌幅都不超過3%，最終積少成多，大幅領先大盤及其他參賽者。

「金流大師」洪任浚以19%的漲幅獲得第二名，同樣採取穩紮穩打的戰術。「股市財神」許真逢以近16.8%的漲幅獲得第三名，不時有耀眼表現。「多空狙擊手」莊佳螢初期表現強勢，累計全季報酬率也有12%。

新一季賽事同步展開，老將新秀將同台競技。在2016年比賽開放納入ETF後，參賽者有更多選擇。目前在台掛牌ETF檔數已超過100檔，多空都有工具可運用，擂台賽精采可期。

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