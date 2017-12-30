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展望2018 外資將再錢進台股

2017-12-30 00:36經濟日報 記者朱美宙／台北報導

台股有近4%的股息殖利率，在低利率時代是外資前進台股的重要依據。根據各大外資券商研判，由於美國緩步升息，全球股市流動性仍然充足，國際資金將會持續前進台股，可望進一步推升台股。

外資持有台股市值41%，屬於歷史高位。這與外資持續買超台股有關，外資2017年買超上市股票總金額1,552億元，雖不及2016年3,201億元，仍相當可觀；至於上櫃股票，外資全年買超327億元，已超過2016年316億元，可見外資不僅只關注上市股票，櫃買的中小型股也見著墨。

近十年封關指數與台股市值 圖／經濟日報提供
近十年封關指數與台股市值 圖／經濟日報提供
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從指數來看，從摩根士丹利高點預設在11,000點、瑞銀11,350點、瑞信11,200點來看，外資券商認為台股在2018年指數還有上漲的空間，台股元月行情可期。

其中，國際資金在台股最重要的持股即為台積電。台積電的外資持股比率從超過八成，至年底略降至78.84%，但在那斯達克指數上攻7,000點關卡、科技股當道之際，台積電既為台股第一大權值股，又是費城半導體指數第一大成分股，更受惠各項新興科技，因而成為國際資金在台股的首選。

外資圈預期，只要台積電能夠持續成長，國際資金在2018年還是會持續投資台積電。

此外，由於外資已持有滿手的電子股，電子股股價又陸續反映營收與獲利成長後，配置過低的金融股可能有回補空間。不論歐系或美系外資券商在年度展望，都點名看好金融股，從經濟回溫可望受惠的消費金融為主的金融股，或是升息受惠的壽險股，都有分析師看好。

若從2017年外資持股比率增加最多的個股來看，利基型的中小型股電子股或因私募等策略，使外資持股比率大增，義隆、智原皆是外資持股比率大增。若從買超張數來看，外資大買聯電145萬張、旺宏104萬張，中信金與新光金也都見外資超買90餘萬張，可見外資選股仍與產業景氣循環密不可分，趨勢不變。

2017年外資持股比率增最多的個股 圖／經濟日報提供
2017年外資持股比率增最多的個股 圖／經濟日報提供
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