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五大亮點 台股首次萬點封關

2017-12-30 00:30經濟日報 記者朱美宙／台北報導

2017年台股昨（29）日封關，外資連著兩天都各買超65億元推升下，蘋概股回穩、原物料及傳產股龍頭撐盤，大盤六條均線皆收紅，不但是史上最長的萬點行情，更是台股首見在萬點以上封關。

台股昨日以開高盤整的態勢封關，終場上漲75點以10,642點作收，最後一盤推測來自政府相關資金敲進的105億元成交量，拉抬台積電、聯電、鴻海、中信金等電金權值股，日線、周線、月線、季線、半年線及年線皆收紅，亮麗封關，法人圈開始樂觀期待元月行情，指數初步上看11,000點。

台股去年底以9,253點封關，今年來由蘋概股領軍一路上攻，5月23日正式站穩萬點，連續156個交易日站在萬點之上，11月22日創下今年最高點10,882點，是史上最長的萬點紀錄。

台積電與股王大立光是今年台股兩大驚奇，台積電是最大權值股，全年上漲26.5%，股價最高245元，最高市值達6.3兆元。

股價最高的股王大立光歷史天價6,075元，最高市值達8,046億元，股價卻在最後一個半月跌掉三成，幾近跌回年初起漲點，全年漲幅只剩6.1%

台股今年以來大漲1,389點，漲幅達15%，市值也從去年底的27.25兆元膨脹至31.83兆元。

台股成交量明顯回溫，順利擺脫交易不振的困境，集中市場日均量1,048億元，是五年新高；櫃買市場日均量312億元，是十年新高。其中，拜當沖交易降稅所賜，當沖交易自下半年起逐月攀高，集中市場成交占比至12月為26.6%，櫃買市場為35.8%。

也因為資金轉往個股操作，上市掛牌的ETF數量雖增多至98檔，成交占比與交易金額卻皆創三年新低。證交所統計，今年成交占比4.77%，成交金額1.22兆元。

展望2018年，日盛投顧總經理李秀利說，資金在大型股與中小型股、電子與傳產股間持續輪動，預期權值股會在元月率先表態，以利指數攻高。

富邦投顧總經理蕭乾祥表示，台股今年指數一路以40度角上攻，12月的小波回檔已經結束，行情可望延續至明年農曆年前。

2017年台股封關五大特色 圖／經濟日報提供
2017年台股封關五大特色 圖／經濟日報提供
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