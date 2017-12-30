15檔法人跨年緊抱 靚

2017-12-30 00:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王淑以 ／台北報導



三大法人在最後二個交易日回補台股，推升2017年台股亮眼封關，法人建議，不妨跟隨法人搶在年底封關抱股的個股，賺跨年開紅盤後的漲幅，篩選後計有開發金、國喬等15檔。

外資在耶誕長假間提前買盤回籠，連續三個交易日站在買方，預告2018年台股開紅盤行情。昨（29）日台股跳空開高，終場上漲75點收10,642點，2017年台股上漲15%封關，連續二年上漲。

展望2018年1月台股布局，日盛投顧總經理李秀利、豐彥財經執行長謝晨彥及富邦投顧總經理蕭乾祥等選股邏輯，建議投資人可參考本周法人回補個股。

篩選本周三大法人包括外資、投信及自營商同步站在買方的個股，計有開發金、國喬、英業達、兆豐金、南亞等15檔。

李秀利指出，本周三大法人對於傳產股看法一致，如塑化股的台塑四寶、水泥股、金融股等，主要資金從電子股撤出後，熱錢並不打算匯出，並已陸續轉向評價偏低且具有題材的傳產股布局，其中強勢的國喬主要是SM報價持續攀升、SM利差從過去每噸100美元擴大到150美元的利多。