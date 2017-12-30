股海常勝軍／台股邪惡第五波 中小股最跳

2017-12-30 00:39 經濟日報 朱成志



2017年台股自5月23日收盤站上萬點，年底收盤10,642點，創造了在萬點之上的最長紀錄，2018年仍將延續下去。外資買超其實只打了半年好球，這一年來外資買超累計最高峰在8月2日的2,672億元，但後來就不再加碼，台指期多單的最高部位在5月22日的68,817口，從11月24日~12月26日外資過年前的結帳賣壓高達902億元，也造成了股王大立光從天價6,075元暴跌到3,800元才止跌，在封關前三天，外資提前歸隊，但2017年新台幣升了8.14%，突破30大關，對外銷產業不利。

2017年在美股帶頭的多頭行情，道瓊上漲25%、S&P500漲兩成，科技股FAAMG漲幅更大，阿根廷股市漲七成是全球第一，以S&P500來看，今年最飆的也是一檔做隱型牙套生意的小型股ALIGN，全年漲幅125%。台股2017年的主角不是外資權值股，而是中小型股。不過很多都大起大落，如同上半年最紅的「晶光幫」，玉晶光9月4日飆到596元天價，但封關前跌到最低260.5元；此外，兩岸結盟和立訊、美律形成搶蘋果訂單的聲控股康控-KY，從去年底63.7元飆到12月天價624元，但在封關日也暴跌到355.5元，台股在「邪惡第五波」充滿了投機性色彩，2018年還會有很多中小型股票有類似走勢。

以全世界金融商品來看，最飆悍的應該是比特幣的暴漲暴跌，今年初，比特幣1,000美元，至9月已經達到5,000美元，在中國打壓政策出來後，暴跌50%，又吸引國際大戶入市，12月11日美國推出比特幣期貨，最高漲到19,891美元，比年初上漲了近20倍。在農曆冬至12月22日突然崩跌到10,891美元，好像吃湯圓噎到了，12月27日反彈回16,390美元，12月28日南韓宣布加強管制虛擬貨幣交易，除了帳戶實名制之外，揚言必要時關閉虛擬交易所，大跌11.5%，有如雲霄飛車。

比特幣採用一種分散式記帳的「區塊鏈」技術，有「去中心化、匿名化、不可逆、不可超發」四大特點，不過，所有商品都是透過大漲才會吸引人加入，目前加入的資金大於挖礦速度，流行一句話：「短期看不了，長期不用看」，比特幣長期看漲，但短期價格波動很大，無法預測。

2017年12月11日，芝加哥商品交易所「比特幣期貨」上線第一天大漲，比特幣期貨空頭先被軋，熔斷二次，但12月17日就開始大跌。一周七天、每天24小時交易無休、無漲跌幅限制的市場短期波動更加劇烈，風險大。

比特幣概念指標的就是創意，從去年每股純益（EPS） 4.11元，今年上看5元，外資2017年買超1.8萬張，從去年底78.5元飆到今年最高的323元，最近雖然壓回整理小破季線，仍然維持在250元上下整理，大陸為了挖礦需求所開發出來的IC，用到創意ASIC的IP，仍然會讓創意的業績持續看上，但是有關於做比特幣挖礦相關板卡業者，如撼訊前年每股大賠4.55元，去年翻正0.43元，今年前十個月EPS跳升到7.45元，股價也從去年底16.3元飆到天價89.5元，能否持續接單難以評斷。被動元件鈺邦技術門檻高的晶片型高分子固態電容，成為全球僅次於Panasonic的第二大，也受惠虛擬貨幣挖礦而訂單滿載到明年。

原物料上漲趨勢升溫，鋼鐵、塑化、化纖相關股，也受到內資投信法人的拉抬，而延續2017漲價概念股，被動元件、矽晶圓、Mosfet仍然看多，不過記憶體似乎停下腳步。展望2018年應該有元月效應，第1季值得期待，但這仍然是「邪惡第五波」，投機色彩濃，大盤因為當沖交易熱絡，盤勢常常不穩定，指數上下空間並不大。（作者是萬寶投顧董事長）