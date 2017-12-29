劉坤錫：台股技術線型轉佳 後續量能增溫有望續強

2017-12-29 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



元富投顧總經理劉坤錫。 圖／元富投顧提供 分享 facebook

今日為台股2017封關日，台股以高點開出後，在台積電、鴻海等權值股領軍上攻，且多方力挺傳產股下，推升指數走高，盤中最高來至10659.98點，收復上檔最後一個均線季線位置。

元富投顧總經理劉坤錫指出，在技術線型逐步轉佳下，後續若量能能持續增溫，指數有機會持續墊高。

在關鍵數據方面，今日為2017年最後一個交易日，全球股市目前多在相對高檔位置，國外方面關注下周各主要工業國家如美國、中國PMI指數表現，將成為影響全球股市方向的指標。

國內方面則關注新台幣匯價變化，隱含國際資金是否流入台灣的觀察指標之一，今日新台幣大升1.7角，早盤中匯價來到29.6元，顯示國際資金對台股操作可能持續偏多。

在技術面，劉坤錫分析，大盤指數今日重返10,600點以上，一度站回季線位置，技術面也逐步轉成盤底完成後初步回升的跡象，未來觀察能否持續價漲量增，量能擴大指數才有機會持續墊高。

另對於後市的觀盤重點，劉坤錫指出：包括一、代表本土資金的櫃買指數今日表現較弱勢，後續觀察能否持續保持人氣，有利於台股走穩；二、近期電子、金融、傳產等類股呈現輪動，觀盤重點將著重在個股挑選；三、由於產業景氣面未出現太大變化，今年缺貨、缺料族群仍有機會輪動表現。