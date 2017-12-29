界霖獲法人調高評等 股價再創上市新天價

2017-12-29 13:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



導線架廠界霖（5285）今年受惠併入住友三座工廠效益大爆發，繼宏遠投顧調升其目標價與評等後，富邦投顧也緊跟著對其股價表現給予「積極正向」看法，激勵界霖今天股價開高走高，盤中一度大漲8.5%至99.5元，再創上市三年10個月來新天價。

綜合法人圈的研究報告指出，受惠電動車興起，市場對車用功率IC與Power Module產品線需求大增，同時對IC導線架的大量需求，界霖今年6月併購日本住友集團旗下SHM三座位於蘇州、馬來西亞及日本山形縣三座廠後，來自於異型銅材自製比率提升，成本得以下降，營運三箭齊發，對其未來業績及獲利十分看俏，建議「買進」，目標價為117元。

對今年第4季營運，因受惠於車用功率IC與電動車Power Module產品線需求強勁，預估4Q營收為12億元，季成長3.36%；在產品組合佳及成本控管效益發酵下，預估毛利率達20.45%，EPS預估為1.34元。2017全年營收估36.5億元，毛利率20.3%，EPS估為3.7元。

展望2018年，在三箭齊發效應持續發酵下，且2018年比2017年可多認列5個月的合併營收，加上其他產品線小幅成長，預估2018年營收可達53億元，年增率45%，毛利率預估為21.19%，比2017年持續成長。稅後淨利預估為5.72億元，EPS估為6.15元。

以長線而言，界霖今年啟動的日商併購案，藉由住友集團在日本電動車的原有市場資源，打進日本車市，分享未來電動車市場大餅。

法人表示，合併的日商SHM三座廠的生產技術領先，製程良率及自動化程度皆領先界霖，客戶包袱及成本管控相對不如界霖，致使併購前呈現虧損，但在合併後經過成本管控及產品售價的調漲策略奏效後，第3季已轉虧為盈，開始貢獻母公司盈餘，且雙方資源重新整合，將住友原有高階產品向界霖原有客戶進行開發、認證，將在 2018、2019年陸續導入量產，逐步晉升全球車用導線架一線大廠地位。