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大同：從未涉入股市 無從得知股價遭人為操縱

2017-12-28 12:51經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同公司今日表示，本次董事會通過的決議是在額定股本內對原股東的現金增資。

大同公司指出，從未涉入股市，對於股價是否遭人為操縱，本公司無從得知。主管機關於日前針對大同股票106年12月18日至106年12月22日止價格波動過度劇烈之情事，依規定自106年12月25日起降低融資比率一成及提高融券保證金一成。

大同公司強調，本公司亦籲請主管機關嚴辦，保護善良投資人。

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