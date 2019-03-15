台股爆量攻高 百元高價股激增二成、挺進168檔

2019-03-15 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣50指數今（15）日調整成分股，帶動台股尾盤爆量漲90點，攻上10,439點波段新高，多頭氣盛同步助威「百元俱樂部」挺進168檔、創今年最多，包括玉晶光（3406）、揚明光等，扮演強勢高價股焦點。

台股今天個股活躍，百元高價股更展現不落人後的高人氣，包括穩懋、易華電等強攻漲停，康友、揚明光等大漲超過半根停板，計有多達36檔創今年高，其中健策、訊芯剛從「兩位數」跳升至「三位數」，推升整體百元俱樂部衝168檔。

百元高價股在去年底僅137檔，迄今檔數達168檔，不僅股數激增31檔、成長22%，而且多數高價股累積可觀漲幅，統計今年表現前茅個股中，如緯創旗下緯軟飆漲94.6%、玉晶光漲94.2%，以近倍的漲幅躍居最會漲的兩大高價股。

另外，美時累積漲66%、穩懋漲61%、尚凡59%、康友56%、揚明光53%、股王大立光46%、鈊象52%，還有新掛牌的M31漲40%等，累積漲幅超過四成，也入列前15大飆股，產業集中熱門的半導體、鏡頭、生技和5G等。

日盛投顧協理鐘國忠表示，今天高價股氣盛，與台灣50指數調整成分股不無關係，由於台積電大漲，貢獻指數就達38檔，加上台塑化漲，又貢獻12點，權值股偏強表現，帶動買盤活絡。

值得注意是，細究個股也有分化表現跡象，如新鉅科因獲利不佳，今天開盤不到一小時就跌停鎖死，遊戲股大宇資早盤大漲後，午盤下殺到151元，直逼150.5元跌停價，為少數弱勢指標。