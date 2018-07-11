台塑除息首日股價平盤遊走 國揚、日成-KY疲軟

2018-07-11 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



傳產股今（11）日除權息大戲由台塑（1301）擔綱主秀，台塑今日進行除息，每股配發5.7元股息，除息參考價106.5元。不過，因市場憂心台塑第3季營運衰退，台塑填息路顯得窒礙難行，開盤之後，股價僅在平盤上下遊走。另外，包括國化（1713）、國揚（2505）、日成-KY （4807）、阿瘦（8443）等傳產股今日皆進行除息交易，不過，走勢皆疲軟。

台塑四寶是今年傳產股除權息行情的重要指標，繼台塑化、台化、南亞之後，台塑是台塑四寶除息的最後一棒。台塑昨日也公布今年第2季合併營收624.76億元，季增15.3%，年增19.3%；稅後純益171.54億元，季增44.4%，每股稅後純益2.69 元，創下歷史同期新高。

累計台塑上半年營收1166.43億元，年增16.5%，創歷史次高紀錄；稅後純益290.38 億元，年增48.1%，EPS4.56元。

展望下半年，塑化產業邁入旺季、產品報價可望回升，但台塑第3季有13個廠定檢，開工由95%降至89%，預期產銷量減少，營收將較第2季衰退，導致第3季恐「旺季不旺」。加上國際油價漲多以及國際政治波動，也增添產業面的不確定因素。

不過，就全年的角度來看，今年石化業可望出現罕見連續四年榮景，加上台塑全力拉高高附加價值產品銷售比重，今年獲利表現可期。

國揚今年初推出總銷60億元「國揚矽谷」，目前銷售進度已達兩成，公司看好後續銷售成績，另外地上權案「微笑時代」領使用執照後，本月底將進行成屋銷售。

此外，國揚並將參與「台北雙子星計畫」開發案投標，由於集團具備開發、飯店、餐飲的實戰經驗，是參與競標的相對優勢。