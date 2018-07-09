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玉晶光6月營收5.87億元 月增12%

2018-07-09 16:00經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光學鏡頭廠玉晶光（3406）公布6月合併營收5.87億元，月增12.68%，為三個月來高點，年增19.38%。

法人分析，上個月玉晶光主要因非蘋手機貢獻，推升6月淡季不淡，下半年進入蘋果新機拉貨旺季下，後續仍視公司生產良率而定。玉晶光累計今年上半年營收34.08億元，年增17.47%。

玉晶光營收

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