美中貿易戰開打 台股小跌3點收10,608點

2018-07-06 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



台股終場以10,608.57點作收，下跌3.24點。歐新社 分享 facebook

美國總統川普表示，自美東時間6日凌晨對中國商品的關稅將生效，宣告美中貿易戰正式開打，不過美股四大指數昨日仍全數終場，激勵台股今（6）日開盤反彈小漲，惟盤中在權值股鴻海、台塑四寶表現疲弱的壓抑下，指數由紅翻黑失守10,600點關卡，並跌破前波低點，尾盤在國巨（2327）翻紅強漲5%下，指數跌勢收斂，終場以10,608.57點作收，下跌3.24點，成交量1,587.74億元，惟周線翻黑。

川普將自美國時間6日凌晨0時起對中國大陸展開首波出擊，針對價值340億美元的大陸商品加徵25%關稅，不過昨日美股四大指數全數收紅，亞洲股市今日則表現不一，其中日股開高走高小漲0.6%，韓股、台股、港股開高走低，陸股則開低走低。

觀察今日盤面上台灣50權值股表現，電子股方面，股王大立光6月營收報喜，創今年單月新高，股價開高後一度站上4,600元大關，漲幅1.43%；台積電終場也有1.17％的漲幅，聯發科反彈1.24%，面板雙虎友達、群創分別走揚1.56%及1.83%，鴻海則走跌0.86%。

金融股部分表現持續弱勢，其中龍頭股富邦金、國泰金走跌逾1%領跌，其餘皆有0.4%~0.8％不等的跌幅。

傳產股部分，則以台塑四寶表現最為弱勢，包括台塑、台化、台塑化、南亞走跌幅度在1%~3.5%不等間，遠東新、亞泥則有逾1％的漲幅。

另盤中強勢族群部分，今日資金轉回矽晶圓族群，美系外資出具最新環球晶報告，給予「買進」評等，目標價為755元，並估環球晶的6月營收將創歷史新高，環球晶股價今日反彈，盤中亮燈漲停，帶動整體族群轉強，包括台勝科亮燈漲停，合晶 、中美晶等亦走揚。