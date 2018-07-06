美股大漲逾百點 台股開高震盪走低

2018-07-06 12:21 中央社 台北6日電



台北股市今天開盤上漲，隨即一路震盪走低，11時15分，加權指數來到10531.16點，下跌80.65點。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

美股道瓊工業指數大漲181.92點，台北股市今天開盤上漲，隨即一路震盪走低。法人認為，美國加徵中國高關稅即將生效，但仍須待細節宣布後，才能評估影響。

11時15分，加權指數來到10531.16點，下跌80.65點，成交值新台幣920.35億元。八大類股幾乎全面下跌，造紙類股小漲，塑化類股下跌，台塑來到109元，下跌3.96%。南亞來到86.2元，下跌2.04%。

晶圓代工龍頭台積電來到217.5元，上漲1.39%。

凱基投顧指出，全球股市只有美股走強，其他各國股市都走弱，尤其歐股、日股以外的股市跌勢更為明顯；雖然台股今天開高，卻成為外資出貨的好時點，外資6月匯出575億元，近3月更已匯出約2000億元。

從台指期貨來看，凱基投顧分析，外資多單未平倉部位只剩2萬1000口，為2017年初以來最低水位，相較於指數在10200點時，外資多單未平倉部位約4萬多口，現在台股指數仍在高點震盪，應為內資撐盤。

凱基投顧直言，國際資金撤離新興市場，造成當地貨幣貶值，日、韓、中國大陸股市早已跌破年線，台股卻能維持高檔，若外資大幅撤離，台股恐下探5月低點10500點，甚至今年以來低點2月的10200點附近。