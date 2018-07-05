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評／「警察國家」的陰影重返？ 德國警察法爭議

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

台股開盤跌30.96點

2018-07-05 10:01中央社 台北5日電

台北股市今天開盤跌30.96點，加權股價指數為10690.91點，成交金額新台幣18億元。

股價指數台股

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