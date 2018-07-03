台股再回測年線 上檔反壓沉重

2018-07-03 14:54 中央社 台北3日電



台股今天由被動元件股帶頭反攻，早盤一度大漲95點，引發賣壓出籠，終場指數下跌62點，再次回測年線10719點支撐；法人表示，台股中期均線反壓重，短期難脫區間震盪。

在美國科技股反彈下，台股今天早盤一度大漲逾95點，攻上10873.48點，但面臨季線10863點反壓，強勢股獲利賣壓出籠，指數翻黑回測10700點支撐；加權指數終場收在10715.72點，下跌62.22點，跌幅0.58%，成交值新台幣1707.19億元。電子股跌0.58%，金融股跌0.91%。

被動元件大廠國巨自結5月淨利35億元，年增1073%，單月賺近一個股本，早盤股價飆上歷史新高1310元，近午盤受大盤拖累翻黑，終場下跌65元、跌幅5.28%，收1165元。

其他被動元件類股華新科早盤也創下歷史新高491.5元、禾伸堂創波段新高292元。不過華新科午盤翻黑，終場下跌1.85%，收450元；禾伸堂漲幅收斂至0.19%，以270元作收。

蘋果概念股三大指標之一的台積電今天反彈，盤中一度攻至218元，終場漲幅收斂僅上漲0.23%，收214.5元；鴻海、大立光同步走低，終場分別下跌0.37%、0.66%，收在80.7元、4530元。

金融股普遍弱勢，富邦金跌0.6%，收50元；國泰金跌2.07%，收52.1元；兆豐金跌0.38%，收26.4元；中信跌0.23%，收21.65元。

富邦投顧表示，台股年線支撐強，日指標落底轉強，指數出現跌深反彈走勢，但追價力道有限，往上中長期均線反壓重，指數走勢轉趨震盪；短期盤勢在上有壓、下有撐的情況下，將持續區間震盪走勢。