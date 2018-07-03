MLCC傳漲價助攻 被動元件三巨頭股價創高

2018-07-03 09:43 中央社 台北3日電



市場傳7月MLCC另有漲價潮，加上國巨5月自結獲利創高，被動元件三巨頭早盤強勢表態，國巨與華新科續創新高價，禾伸堂創17年多高點。

國巨早盤走勢強勁，站上1300元大關，最高來到1310元，大漲6.5%，再創歷史新天價，華新科早盤最高來到491.5元，大漲7.6%，續創歷史新高價。禾伸堂最高來到292元，漲8.3%，創2001年3月底來波段高點。

中國大陸媒體引述供應鏈消息報導，韓國被動元件大廠以及台灣廠商有意在7月調漲積層陶瓷電容（MLCC）價格。

國巨自結5月單月獲利達新台幣35億元，較去年同期大增1073%，5月自結每股純益9.95元，較去年同期大增1586%。國巨5月自結獲利創歷年單月新高。

國巨前5月獲利規模已超過百億元，達到103.91億元。國巨前5月獲利已賺贏歷年規模，創歷史新高。

外資報告日前預估，國巨可望持續受惠MLCC缺貨供不應求市況、以及漲價效應持續，預估國巨今年業績可望大增9成以上，今年全年毛利率可超過65%，若以減資後股本計算，國巨今年獲利有機會賺超過10個股本，創歷史新高，今年每股稅後純益有機會挑戰百元。

華新科日前表示，第3季市況緊俏，看來是旺季表現，盡全力不讓客戶停線斷料或找不到貨。第3季和第4季需求還是很強勁。

禾伸堂先前預期，若被動元件廠商布局高階產品，景氣可看好未來5年到10年，若在中低階產品，景氣也可看好到2019年。

在產能布局，禾伸堂持續擴充產能，公司指出6月之後MLCC新設備會陸續進駐，預估到今年第3季，MLCC產能可望擴充2成到3成。

觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。