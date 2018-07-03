美科技股反彈 台股短線仍有壓

2018-07-03 08:23 中央社 台北3日電



美股不受貿易戰疑慮影響，2日收高，科技股出現反彈；分析師認為，台股被動元件、生技族群有機會表現，目前大盤的季線仍下彎，短線而言仍有壓力。

美國股市道瓊工業指數2日溫和上揚35.77點或0.15%，以24307.18點作收；標準普爾指數小漲8.34點或0.31%，收在2726.71點；科技股那斯達克指數漲57.38點或0.76%，收7567.69點。

台股昨天開高震盪，被動元件族群續揚，盤中台積電走跌，指數翻黑跌勢擴大，終場收在10777.94點，下跌58.97點，跌幅0.54%，失守10800點關卡，成交值新台幣1425.8億元。自營商賣超7.68億元，投信買超5.94億元，外資及陸資賣超79.99億元；三大法人合計賣超81.73億元。

智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電昨天宣布，台灣地區將進行製造部門的組織優化與策略性人力資源配置調整，預計縮減製造部門員工人數共1500人，該計畫預計於9月底前執行完畢。

被動元件大廠國巨受惠積層陶瓷電容（MLCC）缺貨供不應求市況以及漲價效應持續，自結5月合併營收新台幣63.54億元，年增151%；單月淨利35億元，每股純益9.95元，創歷史單月獲利新高。國巨今年前5月自結獲利超過103億元，已超越歷年獲利規模。

分析師表示，台股在法人作帳行情之後，市場目光轉向全球貿易話題上；受到全球貿易戰將增加關稅的影響，台股除被動元件、生技等有機會表現外，後續若個股線型不佳，要小心受大盤所拖累，目前大盤的季線仍下彎，短線而言仍有壓力。