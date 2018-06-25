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電感需求強勁 奇力新鈞寶盤中走勢強

2018-06-25 12:42中央社 台北25日電

電感需求強勁，相關個股今天走勢堅挺。奇力新午盤漲4.9%，鈞寶數度攻上漲停46元。

奇力新今天走勢堅挺，盤中最高來到新台幣170.5元，漲5.9%，隨後來到169元，漲4.9%。鈞寶今天開高走強，盤中數度鎖住漲停46元，創2007年11月上旬以來波段高點。

美磊日前正式加入奇力新集團，讓奇力新集團深化在筆記型電腦、伺服器、車載客戶及國際晶片設計大廠銷售管道。

奇力新和美桀日前董事會也分別通過股份轉換案，奇力新將取得美桀100%股份，擴大一體成型功率電感經濟規模。

奇力新指出，併購美桀後，可把一體成型電感Molding整合在一起，產能可做到全球第一位。

奇力新主要生產一體成型電感（molding choke）、繞線式產品以及積層印刷功率電感產品等。奇力新在越南的生產基地也積極切入汽車電子應用。

法人預期鈞寶受惠新台幣兌美元匯率貶值，5月和6月獲利看佳，可維持4月高檔水準，第2季獲利有機會創單季新高。

鈞寶主要產品包括磁性材料、積層晶片電感磁珠、線圈類別等3大產品。

鈞寶自結4月淨利新台幣3877萬元，較去年同期大增724.89%，4月自結每股純益0.46元。

奇力新新台幣

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