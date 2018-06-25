台積電除息小漲 台股開跌65.21點

2018-06-25 09:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台積電（2330）今日除息交易，開盤價為220元，小漲0.5元，稍微拉抬指數揚升，使得原本除息扣減約70點的指數跌勢收斂，開盤指數為10834.07點，下跌65.21點。

被動元件族群指標的國巨（2327）、奇力新（2456）、大毅（2478）及華新科（2492）等股開盤上漲，LED指標的鼎元（2426）、東貝（2499）開盤也往漲停架上衝後再拉回，盤面上的多頭仍聚焦在被動元件及LED類股。蘋概指標的大立光（3008）與鴻海（2317）在平盤上下遊走，中環（2323）及錸德（2349）開盤走勢也呈現疲軟。

在OPEC決定增產後，能源類股止跌回穩，帶動上周五（22日）道瓊指數結束多天下跌走勢，收盤四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.72%~0.49%。其中，電子股延續弱勢表現，台積電ADR上漲1.33%、英特爾下跌0.59%、Apple下跌0.29%、NVIDIA下跌2.4%、美光下跌3.94%、特斯拉重挫3.99%。