親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

問題不在陸客？觀光雪崩 台灣必須面對的真相

汪建民照顧失智母親 最怕妹妹說：「哥，我放棄了」

台積電除息小漲 台股開跌65.21點

2018-06-25 09:14經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台積電（2330）今日除息交易，開盤價為220元，小漲0.5元，稍微拉抬指數揚升，使得原本除息扣減約70點的指數跌勢收斂，開盤指數為10834.07點，下跌65.21點。

被動元件族群指標的國巨（2327）、奇力新（2456）、大毅（2478）及華新科（2492）等股開盤上漲，LED指標的鼎元（2426）、東貝（2499）開盤也往漲停架上衝後再拉回，盤面上的多頭仍聚焦在被動元件及LED類股。蘋概指標的大立光（3008）與鴻海（2317）在平盤上下遊走，中環（2323）及錸德（2349）開盤走勢也呈現疲軟。

在OPEC決定增產後，能源類股止跌回穩，帶動上周五（22日）道瓊指數結束多天下跌走勢，收盤四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.72%~0.49%。其中，電子股延續弱勢表現，台積電ADR上漲1.33%、英特爾下跌0.59%、Apple下跌0.29%、NVIDIA下跌2.4%、美光下跌3.94%、特斯拉重挫3.99%。

群益投顧表示，台積電除息，除權旺季到來，指數將自然蒸發，指數大漲不易；加上6月14日以來，外資連續賣超現股，並大砍台指期多單，外資台期指淨多單已跌破3萬口、處兩多來相對低檔水位。美中貿易戰紛擾讓市場對投信季底作帳轉成結帳疑慮高，不過，近期上市櫃公司密集召開股東會，多數公司往往釋出對今年下半年營運展望樂觀的利多消息，做好資金控管，擇強低接短打應對。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
分享

台積電除息台股

相關新聞

熱門文章

重量級權值股除息 台積電25日率先除息

2018-06-24 15:04

除權息大戲登場 股息3,000億注入台股活水

2018-06-25 00:13

五大族群 作帳行情熱

2018-06-25 00:14

台積今除息 指數蒸發70點

2018-06-25 01:38

3T概念股 打多頭延長賽

2018-06-25 00:14

3大主流類股 維繫台股今年上半場人氣

2018-06-24 14:27

裕融、中租-KY 高殖利率亮眼

2018-06-24 13:27

陸車用LED商機大 帶旺台廠

2018-06-25 00:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top