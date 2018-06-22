三大法人賣超台股107.35億元

2018-06-22 16:28 中央社 台北22日電



台股今天跌41.79點，收在10899.28點，成交值新台幣1483.33億元。三大法人全數賣超，合計賣超新台幣107.35億元。

自營商賣超5.93億元，投信賣超2.15億元，外資及陸資賣超99.27億元。三大法人合計賣超107.35億元。

分析師表示，台股今天測試半年線支撐，是近3個交易日以來，第2度盤中觸及半年線，雖然驚險守住且站回季線10880點之上，但季線有逐漸走平的跡象，若短線沒出現明顯彈勢，恐怕指數再度下探支撐的可能性無法消弭。